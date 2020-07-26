Мнение политологов: напряженность в Беларуси на фоне выборов разогревается извне

«Горячий» сценарий течения электоральной кампании в Беларуси инсперирован внешними силами. Такое мнение высказал ряд политологов в вечернем эфире телеканала СТВ. В частности политолог Алексей Дермант рассуждал:

- Во-первых, это попытка раскачать ситуацию какими-то блогерами. Во-вторых, выдвижение ряда кандидатов с сомнительными связями, с сомнительным финансированием. Попытка собирать людей для протестов. Многое свидетельствует о том, что действительно готовятся некие выступления протестные, которые направлены против государства. Видно, что все раскачивается по новым медиа. Телеграмм-каналы, ютуб задействованы как основные средства агитации и пропаганды. С целью дестабилизации ситуации в стране.

Дермант считает, что деструктивной деятельности сошлись интересы определенных сил, как на Востоке, так и на Западе:

- Думаю, что есть некий конгломерат различных сил, которым наша страна очень не нравится, как такое исключение, которое идет своим путем, развивается. Думаю, что это конгломерат темных сил, которым не нравится эта светлая Беларусь, которая развивается несмотря ни на что, пытается выстраивать мирные отношения со всеми. Им это не нравится, они слились в такой ненависти к нам и пытаются каждый со своей стороны ситуацию раскачивать.

Политолог Андрей Лазуткин дополняет:

- Занимаются они не агитацией. Они проводят мобилизацию своего ядрового электората. То есть, необходимо не воздействовать на какое-то абстрактное население республики, на все 100 процентов. Достаточно просто по Минску организовать какое-то ядро сторонников, которое будет активно и стабильно выходить на акции в поддержку. Идет такой целенаправленный разогрев своих сторонников.

Политолог Александр Шпаковский высказал такую точку зрения о деятельности альтернативных движений:

- Очень инфантильная программа, если она действительно ими разрабатывалась. А если некие кукловоды и кураторы подбросили эти тезисы, то сегодня понятно зачем они это делают: с целью ослабления нашего государства. То есть вместо того, чтобы собраться, работать, выжить в общих сложных условиях, мы продолжим заниматься выборами, возвратом к конституции 1994 года, какими-то люстрациями, посадками. Если честно, это анархия и хаос.