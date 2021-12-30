Мнение: патриотизм – это основа основ внутренней политики любого государства

События последних лет отчетливо показали, насколько важно понимать происходящие в мире процессы. А еще правильно расставлять акценты. В том числе и в истории. Вот почему живой отклик в сердцах людей вызвали те изменения Конституции, которые касаются патриотизма и восстановления исторической справедливости по отношению к героическому прошлому нашего народа. Николай Червинский – полковник запаса. Более 30 лет он отдал Вооруженным силам СССР и Беларуси. Ушел в запас из штаба командования сухопутных войск, а ныне возглавляет новый аэродромно-технический комплекс «Орша» РУП «Национальный аэропорт Минск». Николай Владимирович подчеркивает:





– Мне, как человеку военному, очень больно осознавать: через 80 лет после начала Великой Отечественной войны мы вынуждены конституционно закреплять еще вчера неоспоримые вещи. Увы, нынешняя реальность отчетливо доказала такую необходимость. Лжеисторики и просто популисты сегодня готовы извратить все святое. А молодое поколение, к глубочайшему сожалению, уже привыкло больше доверять не архивным документам и военным хроникам, а громким, порой анонимным интернет-заявлениям. Поэтому обеими руками голосую за статью 54 проекта обновленной Конституции, в которой сказано, что каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности. И отдельной строкой подчеркнуто: «Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь». К счастью, в моей семье в этом плане все в порядке: дети выросли настоящими патриотами. Я служил в Германии, Прибалтике, России. Мы вместе путешествовали по гарнизонам, они изнутри видели и слышали всю правду о военном прошлом родины. В итоге тоже связали свою жизнь с армией. Сын – майор, дочь – старший лейтенант. Уверен, на их примере настоящими людьми вырастут и внуки.

Хочу отметить: хорошо, что в тесной связке с вышеназванным пунктом проекта идут и дополнения в статью 15 обновленного документа, где указано: «Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». Логично и всеобъемлюще.





Почему это так важно? Николай Червинский уверен: зная истинную правду, подрастающее поколение будет по-другому ценить и нынешний мир на земле. Научится беречь то, что имеет Беларусь сегодня. Никогда не встанет на путь предательства той земли, за свободу и независимость которой погибали наши предки.

Очень закономерным итогом проводимой нашим государством миролюбивой политики, акцентирует внимание Николай Владимирович, стала и статья 18 проекта Конституции. В ней подчеркнуто: «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств». То есть мы никому не угрожаем и настроены на решение всех проблем без применения силы, исключительно дипломатическим путем. Но если в отношении нас такая агрессия будет проявляться – все, как один, встанем на защиту Отечества. Так, как это было и восемь десятилетий назад.





Кстати, аэродромно-технический комплекс «Орша», которым теперь руководит наш собеседник, тоже проводник исключительно мирной и созидательной политики. Сегодня он активно развивает международные торговые отношения и уже за первый год своего существования даже в этих непростых условиях пандемии принял из различных стран мира более 50 грузовых воздушных судов. Расположился новый аэропорт в бывшем военном авиагородке Болбасово. Стратегически важный объект построен за два года в соответствии с программой развития Оршанского района. Сейчас он носит статус международного, способен принимать и обслуживать различные грузовые воздушные суда – «Боинг-747», «Аэробус-320», «Ил-76» и другие. А ведь когда-то здесь была взлетно-посадочная полоса исключительно для военных самолетов. Николай Червинский подводит итог: «Мы мирные люди, настроены на добрососедство и созидание, но обижать себя никому не позволим. История, истинную правду которой мы защищаем с помощью Конституции, – тому доказательство».