Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Марина Ильина в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания поделилась своими впечатлениями от первого дня форума:
– День прошел на одном дыхании, и выступление Главы государства, которое длилось почти четыре часа, – тоже. Все, о чем говорил Президент, было выстрадано не только им, но и всеми, кто находился в зале. Были проговорены различные моменты буквально во всех отраслях и по всем стратегическим направлениям.
По мнению Марины Ильиной, нынешнее Всебелорусское народное собрание – историческое, которое даст импульс развитию белорусского общества и государства не только на ближайшую пятилетку, но и на гораздо больший период:
– Потому что важно было сохранить социальную ориентацию государства и при этом придать импульс инновационному развитию во всех отраслях экономики.
Фото с сайта Совета Республики
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Мнение о докладе Президента на ВНС: все, о чем говорил Глава государства, было выстрадано не только им
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