Мнение: независимость страны — это забота каждого из нас

Такое мнение sb.by высказала Анна Закревская, преподаватель истории, которая отмечает День Независимости в центре столицы.

— Решение праздновать День Независимости 3 июля было принято на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года. Этот праздник — символ независимости страны. После распада СССР мы начали строить самостоятельное государство, отстаивающее свои национальные интересы. Это был нелегкий путь, когда приходилось восстанавливать экономику, выстраивать новые политические институты. Белорусы справились. Но должны понимать: если мы хотим жить в мире, покое и благополучии, должны понять, что независимость страны — это забота каждого из нас, наше общее дело.