Делегат VI Всебелорусского народного собрания, член Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» города Минска Алексей Сегалович отмечает: работа на форуме очень насыщенная.
– От Президента мы услышали ответы на очень многие вопросы, которые обсуждались в том числе и на диалоговых площадках, на различные темы. Данное собрание действительно можно назвать судьбоносным: мы обсуждаем не только экономику, но и политическое устройство, те вопросы, которые сегодня больше волнуют молодое поколение.
Алексей Сегалович обращает внимание и на актуальный девиз Всебелорусского народного собрания «Единство! Развитие! Независимость!»:
– Прошлый год был непростым, и есть убеждение, что простых лет больше не будет: мир изменился, многие вещи оказались очень зыбкими, влияние внешних сил на умы очень серьезное. Поэтому всеми силами необходимо стремиться к единству общества. Разумеется, мы не должны потерять независимость, которая очень нелегко досталась нашей стране.
Еще один важный момент, на котором акцентирует внимание делегат, – обсуждаемая возможность сделать ВНС конституционным органом.
– Смысл Всебелорусского народного собрания – быть подушкой безопасности в случае смены лидера государства, в случае различных политических перемен. Делегаты ВНС – ответственные и надежные люди со всей страны, они знают, за что несут ответственность, их можно наделять определенными полномочиями. Более того, на удостоверениях всех делегатов указано «Действительно до седьмого Всебелорусского народного собрания» – значит, у нас есть определенные полномочия принимать решения.
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Мнение: имеет большой смысл сделать ВНС конституционным органом
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК