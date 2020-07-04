Мнение: День Независимости — отличный повод вспомнить о тех достижениях в разных сферах, которыми мы можем по праву гордиться

Такое мнение sb.by высказала Людмила Котович, валеолог Глубокского районного центра гигиены и эпидемиологии, которая приехала на праздник в столицу:

— День Независимости —отличный повод вспомнить о тех достижениях в разных сферах, которыми мы можем по праву гордиться. Особенно мне хочется отметить развитие медицины. Посмотрите, как слаженно трудились медицинские работники в последнее время. Мы сохранили и модернизировали советскую систему борьбы с эпидемиями, проводили комплекс успешных мероприятий по выявлению и лечению инфицированных. Мир столкнулся с беспрецедентным явлением. Всем казалось, что массовые заболевания остались в прошлом, но мы ошиблись. Однако главное, что наша страна, наша система здравоохранения выстояла в борьбе с коронавирусной инфекцией. И мы можем этим гордиться.