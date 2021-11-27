Мнение: белорусский Красный Крест делает все возможное, чтобы помочь беженцам

Глава представительства Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Беларуси Джон Энтвиссол посетил сегодня ТЛЦ в «Брузгах»:
— Я здесь впервые. Как оцениваю сложившуюся ситуацию? Нужно признать: она достаточно тяжелая. Но главное, что наши коллеги из белорусского Красного Креста делают все возможное, чтобы помочь людям, которые в этом нуждаются. Обеспечивают их едой, теплой одеждой, необходимыми предметами личной гигиены. Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца поддерживает белорусских коллег в оказании помощи. И будет продолжать это делать, пока ситуация не разрешится.
В свою очередь Генеральный секретарь общества белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов выразил надежду на скорейшее разрешение кризиса с беженцами:
— Потому что несмотря на все что мы делаем для этих людей, они находятся в достаточно стесненных, не приспособленных для жизни условиях.