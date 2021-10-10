«Мне хотелось бы, чтобы весь народ Беларуси это посмотрел»: в Большом театре прозвучал Реквием памяти жертв войны

Итак, свершилось. Впервые в Минске — Реквием Верди в русском переводе с латыни и в постановке Сергея Новикова. Квартет солистов и дирижер Филипп Селиванов — опять же, впервые — из Московского театра «Геликон-опера». Потрясающий хор и оркестр Большого театра Беларуси. И все это в рамках уникального белорусско-российского культурного проекта «Нюрнбергский набат. Без срока давности».
Перед началом выступили официальные лица.
Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Беларусь Петр Фролов напомнил собравшимся о том, что 75 лет назад — 1 октября 1946 года — завершился Нюрнбергский процесс, который подвел черту под страшными событиями Второй мировой войны.
Перед трибуналом, длившимся 316 дней, предстали 24 главных нацистских преступника и целый ряд преступных организаций: СС, СД, гестапо, руководящие органы национал-социалистической партии. В отношении двух обвиняемых дело было прекращено, трое оправданы, четверо приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 20 лет, еще трое — к пожизненному заключению, а двенадцать самых страшных преступников и убийц — к смертной казни через повешение. Смертный приговор был приведен в исполнение 16 октября 1946 года.
— Реквием — это прекрасная возможность, оставаясь в обществе, побыть немного наедине с собой, — сказал в своем выступлении Петр Фролов. — Осознать все то, что произошло, что происходит с нами в этом несущемся вперед времени.
В своей ответной речи начальник Главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Республики Беларусь Ирина Дрига напомнила о тех зверствах, которые творили гитлеровцы на нашей белорусской земле:
— Более девяти тысяч населенных пунктов были уничтожены. Из них пять тысяч сожжены вместе с жителями. 260 концентрационных лагерей и мест массового уничтожения было на нашей земле. Здесь гибли не только жители Беларуси, но и граждане, прежде всего, еврейской национальности из разных стран Европы.
В Беларуси в 1946 году тоже был свой трибунал нацистскими преступниками, Ирина Владимировна вспоминает об этом. А старожилы в моем детстве рассказывали, как ходили смотреть на смертную казнь, и ни в чьих глазах я не видела жалости.
Но история — историей, а искусство — особая статья.
Я всегда поражалась тому, что Реквием, работу над которым Верди завершил 10 апреля 1874 года, с такой провидческой правдивостью повествует о событиях, произошедших 70 лет спустя.
Еще не существовало ни танков, ни самолетов, ни страшного слова «геноцид», а Верди своим орлиным взором уже провидел и ковровые бомбардировки, и концлагеря, и массовые молитвы на краю расстрельной ямы. В музыке Верди есть и страшная пляска смерти на костях миллионов людей, и труба, призывающая на Суд народов, и ликование победы, омраченное болью потерь.
Хор, обычный хор в Реквиеме звучит так, как будто поют 50 миллионов убиенных и вместе с ними миллиарды живых.
И вот видеопроекция представила нам все это в документальных образах и лицах. Истощенные узники концлагерей, трупы на улицах блокадного Ленинграда, толпы обреченных, которых гонят на смерть, — и лица, лица, лица… Старики, женщины, дети… Особенно жутко смотреть на детей за мгновение перед массовым уничтожением. Тысячи лиц на куполе мемориала Яд ва-Шем — одиночные портреты и идиллические семейные фото тех, кто потом будет уничтожен целыми семьями, городами и поселками. Пронзительные кадры освобождения Освенцима, где радость перемешана с ужасом и страданием. Хатынский монумент и небо, небо Беларуси…
— Музыкальная часть настолько совпадает с этими кадрами, что впечатление от услышанного и от увиденного возрастает во много раз, — говорит дирижер проекта, лауреат международных конкурсов Филипп Селиванов.
Зал плачет. Плачет в голос. Плачет за колючей проволокой хор, ощутивший себя человечеством.
— В Беларуси оркестр, хор — потрясающие, и они замечательно откликаются на мои просьбы, — продолжает Филипп Селиванов. — Думаю, у нас возник очень хороший контакт.
Удивительно, но сквозь покров католической заупокойной мессы вдруг воссияла православная певческая традиция, акустика православного храма.
— Эта акция именно у нас бесценна, — говорит главный хормейстер Большого театра, народная артистка Беларуси Нина Ломанович. — Мне хотелось бы, чтобы это посмотрел весь народ Беларуси. У нас ведь генетическая память. Она болит у всего Советского Союза, но так, как у нас, она не болит ни у кого.
— «Беларусь помнит!» — эти слова, которые стали названием нашей республиканской акции, в нынешнем году звучали и в Хатыни, и у Вечного огня на площади Победы, и в тысячах мест поклонения, — говорит Ирина Дрига. — Это дань нашей памяти, нашего уважения. И самое главное — это наш вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, недопущение возрождения нацизма, повторения ужасов, которые пережили наши прадеды и деды. Мы благодарны российским друзьям, Министерству культуры Российской Федерации, Посольству Российской Федерации в Республике Беларусь, Постоянному комитету Союзного Государства, которые предложили проведение такой акции, превратившейся в совместный творческий проект.
Помимо Реквиема, это еще и выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности», открывшаяся 6 октября в Музее истории Великой Отечественной войны. Ее можно будет посмотреть вплоть до 7 ноября, после чего она вернется в Москву.
Фото Татьяна Матусевич