«Мне хотелось бы, чтобы весь народ Беларуси это посмотрел»: в Большом театре прозвучал Реквием памяти жертв войны

Перед началом выступили официальные лица.Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Беларусь Петр Фролов напомнил собравшимся о том, что 75 лет назад — 1 октября 1946 года — завершился Нюрнбергский процесс, который подвел черту под страшными событиями Второй мировой войны.Перед трибуналом, длившимся 316 дней, предстали 24 главных нацистских преступника и целый ряд преступных организаций: СС, СД, гестапо, руководящие органы национал-социалистической партии. В отношении двух обвиняемых дело было прекращено, трое оправданы, четверо приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 20 лет, еще трое — к пожизненному заключению, а двенадцать самых страшных преступников и убийц — к смертной казни через повешение. Смертный приговор был приведен в исполнение 16 октября 1946 года., — сказал в своем выступлении Петр Фролов. —В своей ответной речинапомнила о тех зверствах, которые творили гитлеровцы на нашей белорусской земле:В Беларуси в 1946 году тоже был свой трибунал нацистскими преступниками, Ирина Владимировна вспоминает об этом. А старожилы в моем детстве рассказывали, как ходили смотреть на смертную казнь, и ни в чьих глазах я не видела жалости.Но история — историей, а искусство — особая статья.Я всегда поражалась тому, что Реквием, работу над которым Верди завершил 10 апреля 1874 года, с такой провидческой правдивостью повествует о событиях, произошедших 70 лет спустя.Еще не существовало ни танков, ни самолетов, ни страшного слова «геноцид», а Верди своим орлиным взором уже провидел и ковровые бомбардировки, и концлагеря, и массовые молитвы на краю расстрельной ямы. В музыке Верди есть и страшная пляска смерти на костях миллионов людей, и труба, призывающая на Суд народов, и ликование победы, омраченное болью потерь.Хор, обычный хор в Реквиеме звучит так, как будто поют 50 миллионов убиенных и вместе с ними миллиарды живых.И вот видеопроекция представила нам все это в документальных образах и лицах. Истощенные узники концлагерей, трупы на улицах блокадного Ленинграда, толпы обреченных, которых гонят на смерть, — и лица, лица, лица… Старики, женщины, дети… Особенно жутко смотреть на детей за мгновение перед массовым уничтожением. Тысячи лиц на куполе мемориала Яд ва-Шем — одиночные портреты и идиллические семейные фото тех, кто потом будет уничтожен целыми семьями, городами и поселками. Пронзительные кадры освобождения Освенцима, где радость перемешана с ужасом и страданием. Хатынский монумент и небо, небо Беларуси…— говоритЗал плачет. Плачет в голос. Плачет за колючей проволокой хор, ощутивший себя человечеством.— продолжает Филипп Селиванов. —Удивительно, но сквозь покров католической заупокойной мессы вдруг воссияла православная певческая традиция, акустика православного храма., — говорит. —— говорит Ирина Дрига. —Помимо Реквиема, это еще и выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности», открывшаяся 6 октября в Музее истории Великой Отечественной войны. Ее можно будет посмотреть вплоть до 7 ноября, после чего она вернется в Москву.Фото Татьяна Матусевич