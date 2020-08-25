Мне дали 50 рублей, девчонкам – по 20. Участник митингов протеста рассказал, за что получал деньги. ВИДЕО

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Гражданин рассказал, что у него также спрашивали, придет ли он по нужному адресу 1 сентября? Тот ответил, что если заплатят, то придет. Пообещали, с его слов, 100 рублей.С какой целью ходил на митинги? Ответ:».Что требовалось сделать за эти деньги?– рассказывает гражданин.Такие вот откровения. Думаю, со временем мы узнаем еще массу любопытного.