Правда рано или поздно становится достоянием общественности. Разоблачаем очередной ход организаторов так называемых мирных акций протеста. Вот что рассказал сотрудникам правоохранительных органов гражданин П., один из участников митингов:
– 9 августа я ходил голосовать. Участок – 31-я школа. Сидели на улице люди. Они говорят «за Тихановскую». Мы же, сказали они, победим. Пригласили меня на митинг, я был там три раза. Сразу я был 10-го. Но денег не заплатили. А потом уже 23-го или какого-то мне дали 50 рублей. А при мне еще две девчонки подходили, им дали по 20 рублей.
Гражданин рассказал, что у него также спрашивали, придет ли он по нужному адресу 1 сентября? Тот ответил, что если заплатят, то придет. Пообещали, с его слов, 100 рублей.
С какой целью ходил на митинги? Ответ: «Просто хотел похмелиться».
Что требовалось сделать за эти деньги?
– Требовалось покричать, – рассказывает гражданин. – Посвистеть. …Какие слова говорили кричать.
Такие вот откровения. Думаю, со временем мы узнаем еще массу любопытного.
Опубликовано:
812
Мне дали 50 рублей, девчонкам – по 20. Участник митингов протеста рассказал, за что получал деньги. ВИДЕО
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter