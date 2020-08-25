Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Мне дали 50 рублей, девчонкам – по 20. Участник митингов протеста рассказал, за что получал деньги. ВИДЕО

Мне дали 50 рублей, девчонкам – по 20. Участник митингов протеста рассказал, за что получал деньги. ВИДЕО

Правда рано или поздно становится достоянием общественности. Разоблачаем очередной ход организаторов так называемых мирных акций протеста. Вот что рассказал сотрудникам правоохранительных органов гражданин П., один из участников митингов:

– 9 августа я ходил голосовать. Участок – 31-я школа. Сидели на улице люди. Они говорят «за Тихановскую». Мы же, сказали они, победим. Пригласили меня на митинг, я был там три раза. Сразу я был 10-го. Но денег не заплатили. А потом уже 23-го или какого-то мне дали 50 рублей. А при мне еще две девчонки подходили, им дали по 20 рублей.

Гражданин рассказал, что у него также спрашивали, придет ли он по нужному адресу 1 сентября? Тот ответил, что если заплатят, то придет. Пообещали, с его слов, 100 рублей. 

С какой целью ходил на митинги? Ответ: «Просто хотел похмелиться». 

Что требовалось сделать за эти деньги?

– Требовалось покричать, – рассказывает гражданин. – Посвистеть. …Какие слова говорили кричать.

Такие вот откровения. Думаю, со временем мы узнаем еще массу любопытного.
 
Подписаться
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
Беларусь примет участие в обмене налоговой информацией между странами СНГ
Более 3,5 тысяч человек собрались в Лиде на митинг «За Беларусь!»
Задержанные посоветовали парню сказать, что его избил ОМОН. ВИДЕО
В Минской области убрано 98% площадей зерновых
Фотофакт. Районная акция «За Беларусь!» в Дзержинске
Минздрав планирует организовать работу Общественного профессионального совета
Крупнейший центр техподдержки БЕЛАЗ открыт в Кемеровской области России
МИД России: попытки оказания санкционного и политического давления на Беларусь недопустимы
Митинг у Комаровки в Минске #ЗаБеларусь - стрим
Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории с начала года составил Br60 тыс.
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Надругательство над народом
Число жертв тропического шторма "Лаура" на Гаити возросло до 20
Ночью на МКАД пьяный водитель Ford пытался уйти от ГАИ на скорости 150 километров в час
Нацбанк рекомендует банкам своевременно подкреплять обменники валютой
В Вооруженных Силах начался очередной этап проверки боевой и мобилизационной готовности
Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва
Белорусские аграрии: против разрушений, дестабилизации и агрессии
Средняя зарплата в Беларуси в июле составила 1287,5 рубля
Верховный Суд отказал в возбуждении дел по ряду жалоб на решение ЦИК
Мне дали 50 рублей, девчонкам – по 20. Участник митингов протеста рассказал, за что получал деньги. ВИДЕО
Священный Синод РПЦ освободил Патриаршего Экзарха всея Беларуси от должности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие культурные эманации
В Витебском районе поисковики подняли останки более 40 красноармейцев и обнаружили фрагменты блиндажа
ГТК: треть проведенных в 2020 году экспертиз коснулась исследования наркотиков и психотропов
Молодежь за мир: в Витебске собрался актив БРСМ
Минчанин задержан во время закладки наркотиков
Назван способ предотвратить ранние морщины
Умер народный артист России Владимир Никонов
Наша мирная Беларусь: Озеро Нарочь с воздуха
Пять человек погибли в результате взрыва в Афганистане
Головченко об итогах полугодия: результаты экспорта могли быть лучше
Пресненский суд Москвы не продает билеты на заседания по делу Ефремова и призывает не покупать их
мнение
Игорь ГОНЧАРУК
Дарите цветы учителям!
Башар Асад поручил сформировать новое правительство Сирии
«Беллесбумпром»: сегодня в Беларуси возможно заменить пластиковую тару бумажной по разным позициям на 15–50 процентов
Минздрав: в Беларуси выздоровели и выписаны 69 097 пациентов с COVID-19
Помощник Президента Анатолий Линевич провел прием граждан в Чашникском районе
Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления о реализации лекарств без рецепта
Топ советов от косметика по уходу за волосами в жару и при жестком солнце
Apple начала сборку нового смартфона iPhone SE 2020 в Индии
Заразившуюся коронавирусом Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
Кремль: никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет
Министр здравоохранения РФ: Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Письмо витебскому другу
У мух и людей восприятие оптических иллюзий оказалось одинаковым
МВД: возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу в отношении сотрудников ОВД
Более 20 производств модернизировано в лесной отрасли с начала года
Авторы
СКАНИРУЙТЕ