«Мне было тяжело переживать такое внимание»: Нелли Уварова - о популярности после «Не родись красивой»

Российская актриса Нелли Уварова в эфире YouTube-канала "Скажи Гордеевой" рассказала, как сериал "Не родись красивой", в котором она сыграла главную роль, повлиял на ее карьеру и жизнь.
– Он принес мне больше хорошего. Во-первых, это серьезная школа жизни, потому что за год съемок я соприкасалась с уникальными людьми. Огромная зрительская любовь пришла именно с этим сериалом. До этого я снималась лишь в нескольких работах, – вспоминает знаменитость.
Она также пояснила, какие минусы для себя отметила при работе с данным проектом:
– Я человек закрытый, и мне было тяжело переживать такое внимание, – отметила она и согласилась со славами журналистки Екатерины Гордеевой о том, что слава может серьезно разрушить психику человека.
При этом Уварова отметила, что не всегда была закрытой. Она назвала эту черту своего характера вынужденной мерой, чтобы не соприкасаться с огромным количеством ненужных людей.
Актриса вспомнила:
– В Москву я приехала из Тбилиси и думала, что все здесь родные и любимые, а мир един. Но потом мне объяснили, что это не так. Потом появился сериал "Не родись красивой". И когда все это в обратную сторону, я стала закрываться и становиться максимально незаметной, – добавила она.
Фото: скриншот из видео