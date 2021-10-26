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  2. «Мне было тяжело переживать такое внимание»: Нелли Уварова - о популярности после «Не родись красивой»

«Мне было тяжело переживать такое внимание»: Нелли Уварова - о популярности после «Не родись красивой»

Российская актриса Нелли Уварова в эфире YouTube-канала "Скажи Гордеевой" рассказала, как сериал "Не родись красивой", в котором она сыграла главную роль, повлиял на ее карьеру и жизнь. 


– Он принес мне больше хорошего. Во-первых, это серьезная школа жизни, потому что за год съемок я соприкасалась с уникальными людьми. Огромная зрительская любовь пришла именно с этим сериалом. До этого я снималась лишь в нескольких работах, – вспоминает знаменитость. 

Она также пояснила, какие минусы для себя отметила при работе с данным проектом:

– Я человек закрытый, и мне было тяжело переживать такое внимание, – отметила она и согласилась со славами журналистки Екатерины Гордеевой о том, что слава может серьезно разрушить психику человека. 

При этом Уварова отметила, что не всегда была закрытой. Она назвала эту черту своего характера вынужденной мерой, чтобы не соприкасаться с огромным количеством ненужных людей. 

Актриса вспомнила:

– В Москву я приехала из Тбилиси и думала, что все здесь родные и любимые, а мир един. Но потом мне объяснили, что это не так. Потом появился сериал "Не родись красивой". И когда все это в обратную сторону, я стала закрываться и становиться максимально незаметной, – добавила она.  

Фото: скриншот из видео
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