«Мне было тяжело переживать такое внимание»: Нелли Уварова - о популярности после «Не родись красивой»

– вспоминает знаменитость.Она также пояснила, какие минусы для себя отметила при работе с данным проектом:– отметила она и согласилась со славами журналистки Екатерины Гордеевой о том, что слава может серьезно разрушить психику человека.При этом Уварова отметила, что не всегда была закрытой. Она назвала эту черту своего характера вынужденной мерой, чтобы не соприкасаться с огромным количеством ненужных людей.Актриса вспомнила:– добавила она.Фото: скриншот из видео