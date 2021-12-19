«Мне 12, и я не могу мечтать, пока у меня нет дома» - беженка Мэхнез о ситуации на белорусско-польской границе

Совсем недетские речи сорвались с уст моей маленькой собеседницы. Мэхнез обижена, расстроена и раздосадована: ее семья даже не может связаться с родственниками, потому что их телефоны разряжены. Чуть повеселее девочка становится только после того, как я предлагаю взять на зарядку ее пауэрбэнк. Тогда Мэхнез начинает рассказ:к нам подходит очень похожий на сестру паренек. –Несмотря на обстановку в ТЛЦ, где, кстати, в основном, остались семьи с детьми, малыши хотят абсолютно простых вещей. Например, сладостей.