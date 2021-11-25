ММКФ "Лiстапад": меморандум о сотрудничестве с японскими кинематографистами и мастер-класс каскадера Тарантино

В Белорусском государственном университете культуры и искусств состоялось историческое событие: впервые за всю историю белорусского кинематографа был подписан меморандум о сотрудничестве между японскими и белорусским кинематографистами. Меморандум подписали генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский и известный японский актер, режиссер, основатель собственного театра "Камаи" Тэцуро Симагути.
Владимир Карачевский сказал:
– Для нас это историческое событие. Симагути – человек легендарный в мире кино. Он принимал участие в съемках культовой дилогии американского режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла". Он создатель собственного стиля боевых искусств кенгидо, в котором соединил боевую самурайскую технику владения мечом с неповторимой художественной пластикой и драматургией театра кабуки. Также он руководит школами боевых искусств для детей и взрослых.
По поводу авторского стиля Тарантино Симагути заметил:
– Квентин любит, когда на экране льется кровь, и иногда это кажется сумасшествием, но на самом деле он большой художник. Мне нравятся те фильмы, которые он создает. Но своей деятельностью я стремлюсь доказать, что мир не должен быть жестоким.
В Беларусь Симагути приехал уже третий раз. Вместе с ним приехала его жена и певица Мики Кабаяси. Вместе с белорусской стороной японский кинематографист мечтает о совместном фильме исторического содержания. Говоря о белорусском характере, Симагути отметил, что белорусы "сдержанны, но за этим поведением чувствуется горячее сердце".
После подписания меморандума состоялся совместный мастер-класс Симагути и Гильдии каскадеров Беларуси.