ММКФ "Лiстапад": меморандум о сотрудничестве с японскими кинематографистами и мастер-класс каскадера Тарантино

Владимир Карачевский сказал:По поводу авторского стиля Тарантино Симагути заметил:В Беларусь Симагути приехал уже третий раз. Вместе с ним приехала его жена и певица Мики Кабаяси. Вместе с белорусской стороной японский кинематографист мечтает о совместном фильме исторического содержания. Говоря о белорусском характере, Симагути отметил, что белорусы "сдержанны, но за этим поведением чувствуется горячее сердце".После подписания меморандума состоялся совместный мастер-класс Симагути и Гильдии каскадеров Беларуси.