Младшая дочь Дональда Трампа выходит замуж

Избранником Тиффани стал наследник нигерийской компании Boulos Enterprises Майкл Булос.
– Для меня было большой честью стать свидетельницей многих больших событий, пока мы с семьей находились тут, в Белом доме, но ни одно не было таким особенным, как помолвка с моим потрясающим женихом Майклом. Чувствую большое волнение и жду этого следующего большого шага в жизни, – подписала снимок Тиффани.
В комментариях ее тут же принялись поздравлять многие знаменитости. Не осталась в стороне и сестра Иванка.
Напомним, 27-летняя Тиффани Трамп – младшая дочь нынешнего президента США Дональда Трампа и его второй жены Марлы Мейплз. Девушка является американской моделью и певицей. В 2016 году активно агитировала за своего отца на президентских выборах в США. О романе Тиффани и Майкла стало известно еще в конце 2018 года. Тогда многие СМИ написали, что Дональд Трамп одобрил выбор дочери, ведь предыдущий избранник девушки смущал его своими политическими взглядами.
Фото: instagram.com/tiffanytrump