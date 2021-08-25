Младенец с обложки альбома Nirvana подает в суд на группу за детскую порнографию

Пластинка вышла в 1991 году. На снимке голый младенец плывет под водой в бассейне. На фото также изображена долларовая купюра на рыболовном крючке, к которой ребенок якобы тянется.Мужчина по имени Элден Спенсер, утверждающий, что он и есть тот самый младенец, обвиняет группу в попытке поднять продажи пластинки благодаря сексуально провокационному фото ребенка на обложке.К слову, за этот снимок родители Элдена в свое время получили 200 долларов.По данным издания, изображение в основном воспринималось как заявление о капитализме. Также отмечается, что по закону обнаженные несексуальные изображения детей не считаются порнографическими. Однако адвокат Элдена утверждает обратное: из-за денежной купюры на фото ребенок начинает выглядеть "как секс-работник".В качестве компенсации Спенсер требует по 150 тысяч долларов от каждого живого участника Nirvana, а также его вдовы Кортни Лав.