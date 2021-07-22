Руководство МХАТ им. Горького приняло решение отменить будущие показы скандального спектакля о Сталине с Ольгой Бузовой в главной роли. Об этом сообщает Super.ru.
Фото: ТАСС
В пресс-службе театра рассказали, что судьба постановки «Чудесный грузин», которая наделала много шума, сейчас неясна.
Предполагается, что показы спектакля будут отменены навсегда.
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МХАТ имени Горького объявил об отмене спектакля о Сталине с Бузовой в главной роли
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