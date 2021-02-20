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  2. Мясникович заявил о необходимости оптимизации порядка выработки решений и их исполнения в ЕАЭС

Мясникович заявил о необходимости оптимизации порядка выработки решений и их исполнения в ЕАЭС

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович считает необходимым оптимизировать порядок выработки решений и их исполнения в Евразийском экономическом союзе. Об этом он заявил на заседании комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Как отметил глава Коллегии ЕЭК, для выстраивания эффективной работы необходим принципиальный разговор о проблемных вопросах и путях их решения, а также о стилях и методах совместной со странами союза работы. "Недоработки негативно сказываются на экономиках наших государств и интеграционном процессе в целом, - констатировал он. - Несмотря на то, что сложилась необходимая практика работы по совершенствованию процедуры выработки и принятия решения, вопросы решаются непростительно долго. Поэтому, полагаю, необходимо оптимизировать порядок выработки решений и их исполнения".

"По словам Михаила Мясниковича, стороны уклоняются от принятия решений, потому что требуется дополнительное усилие исполнителей на местах. Он также выразил неудовлетворенность в связи с отсутствием должного мониторинга исполнения решений органов союза", - проинформировали в пресс-службе.

Взаимная торговля в ЕАЭС снизилась в 2020 году на 20%. При этом экспорт в третьи страны составил 71%, в то время как импорт - 84%. По мнению председателя Коллегии ЕЭК, это связано не только с фактором пандемии COVID-19. Такой дисбаланс, с одной стороны, является следствием недостатка активной работы. С другой - в ЕАЭС незначительное количество высоколиквидных товаров. И даже на пути этих незначительных потоков таких товаров выстраиваются всякого рода препятствия, которые создаются странами, не учитывающими мнение других партнеров. "Препятствия создает не комиссия, препятствия создают страны, - подчеркнул Михаил Мясникович. - И когда мы выходим на те или иные вопросы, видим определенную неудовлетворенность".

В качестве примера он привел интегрированную информационную систему, к 19 запущенным общим процессам которой подключена только Россия, Армения - к 14 процессам, Беларусь - к 12, Казахстан - к 13. Около 30 общих процессов находятся в высокой степени готовности. Однако ЕЭК констатирует неодинаковый уровень готовности к подключению во всех странах союза. "Поэтому необходимо работать на упреждение, должно быть больше инициативности. Порой представители сторон работают, как говорится, на отбой, смежные вопросы решаются слабо. Это тоже недостатки", - заявил председатель Коллегии ЕЭК. В связи с этим Михаил Мясникович призвал принимать решения прямого действия.

На заседании рассматривались исполнение решений органов ЕАЭС в сфере технического регулирования, ход проведения внутригосударственного согласования проекта соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, практика введения маркировки товаров средствами идентификации на территории России и ввозе таких товаров в РФ с территории государств - членов ЕАЭС, а также выполнение поручения Евразийского межправительственного совета по вопросу поставок лома черных и цветных металлов.

В мероприятии приняли участие члены Коллегии ЕЭК - министр по техническому регулированию Виктор Назаренко, министр по таможенному сотрудничеству Олег Панкратов, министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Гегам Варданян, а также представители уполномоченных органов стран ЕАЭС.


По материалам БЕЛТА

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