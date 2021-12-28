Митянский: Минэкономики заинтересовано в продолжении открытого диалога с бизнес-сообществом

Замминистра экономики Сергей Митянский провел встречу с представителями ведущих бизнес-союзов (ассоциаций) предпринимателей Беларуси. Он заверил, что Минэкономики заинтересовано в продолжении открытого диалога с бизнес-сообществом, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в ходе мероприятия деловому сообществу представили нового директора Департамента по предпринимательству Ольгу Русинович. Она обозначила основные направления дальнейшей работы департамента, отметив преемственность курса на реализацию ключевых программных документов на пятилетку, в том числе госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы.
«Основными акцентами в деятельности департамента должны стать упрощение административных процедур, совершаемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поэтапный перевод их в цифровой формат, а также ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства в регионах, в том числе посредством кооперации крупного и малого бизнеса», – говорится в сообщении пресс-службы.
Фото: Минэкономики