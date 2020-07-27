Mitsubishi не будет поставлять в Европу новые модели

Японская Mitsubishi Motors, входящая с 2016 года в состав альянса с Renault- Nissan, понесла серьезные потери из-за пандемии коронавируса. Компания отчиталась о чистом убытке за первый квартал текущего финансового года (с 1 апреля по 30 июня) в размере около 176 млрд иен (то есть около 1,6 млрд долларов), сообщает Kyodo.





В связи со сложным финансовым положением корпорация решила заморозить вывод своих новых моделей на европейский рынок. При этом продажа и обслуживание представленных ранее моделей будут продолжаться, передает ТАСС.

Напомним, что ранее стало известно о планах закрытия завода Pajero Manufacturing в японской префектуре Гифу и снятия с конвейера легендарного внедорожника, флагмана компании Mitsubishi Pajero.

По информации Nikkei, Mitsubishi готовит сейчас новый среднесрочный план развития, предполагающий сокращение расходов и производственных издержек на 935 млн долларов.