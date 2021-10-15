Мицкевич: победить пандемию можно только через международное сотрудничество

Такое заявление сделал заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Валерий Мицкевич во время встречи руководства нижней палаты Парламента с региональным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Валерий Мицкевич подчеркнул:

– Только единство и солидарность всех стран являются залогом успеха в борьбе с пандемией. В этой связи считаем недопустимым политизацию вопроса о происхождении коронавирусной инфекции. Кроме того, неприемлемо применение односторонних принудительных мер и санкций в условиях пандемии. На фоне тяжелейших испытаний для государств в связи с распространением коронавирусной инфекции такое давление ведет к усугублению ситуации, особенно с учетом повышенной потребности затронутых стран в приобретении лекарств и медицинского оборудования. Только через международное сотрудничество, направленное на обмен информацией, передовым опытом, обеспечение всеобщего доступа к вакцине можно победить пандемию.



В связи с этим Валерий Мицкевич высоко оценил помощь, оказанную Европейским региональным бюро ВОЗ в повышении потенциала системы здравоохранения Беларуси, и выразил уверенность, что визит Ханса Клюге в Беларусь станет еще одним важным этапом в укреплении многолетнего успешного сотрудничества нашей страны с Всемирной организацией здравоохранения. Он подчеркнул, что деятельность ВОЗ, которая реализуется через консультативную, экспертную, техническую помощь странам в решении ключевых проблем охраны здоровья, просто неоценима в нынешних условиях.

В свою очередь Ханс Клюге поблагодарил белорусскую сторону за организацию встречи, он подчеркнул, что данное мероприятие является важным моментом в программе его визита. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ поздравил Валерия Мицкевича с тем, что Беларусь входит в Исполнительный комитет ВОЗ, и пояснил:

– Я считаю это действительно достижением, поскольку в беседах со многими странами говорил о том, что вопросы здравоохранения должны быть вне политики, и тот факт, что Беларусь входит в состав исполнительного комитета, является существенным достижением. Уверен, что стране есть чем поделиться и ее присутствие пойдет на благо работы исполнительного комитета.

По словам заместителя председателя Палаты представителей, вопросы здравоохранения всегда относились к приоритетам государственной политики нашей страны, основной целью которой является долгосрочное развитие здоровой нации. И, как утверждает парламентарий, эта цель будет достигнута путем сохранения и укрепления здоровья граждан, увеличения продолжительности жизни, снижения смертности и роста рождаемости. Для этого в нашей стране налажен обмен опытом с другими странами, ведется тесное сотрудничество с ООН и ее структурами. При этом, уделяя большое значение сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения, Беларусь проводит последовательную политику по реализации ее решений и рекомендаций.

Во время беседы Валерий Мицкевич поблагодарил ВОЗ за поддержку масштабных преобразовательных программ по комплексному развитию и совершенствованию национальной системы здравоохранения. По его словам, данные программы претворяются в жизнь через реализацию совместных двухгодичных планов.

Кроме того, по мнению парламентария, не менее важным для сохранения здоровья населения и внедрения в жизнь современной стратегии здоровья можно назвать и проект «Здоровье города», который выполняется при поддержке Европейского регионального бюро ВОЗ на протяжении нескольких лет. В него вовлечены 40 населенных пунктов по всей Беларуси. Впрочем, на этом сотрудничество не заканчивается. Совместные работы и тренинги организуются в рамках еще одного совместного проекта Беларуси и ВОЗ в области скрининга онкологических и кардиологических заболеваний.

– Это позволяет повысить уровень профессионализма белорусских врачей-диагностов и в целом улучшить эффективность лечения пациентов, – дополняет Валерий Мицкевич. – Безусловно, пользу принесет и деятельность сотрудничающего центра ВОЗ по внедрению новых препаратов и режимов для эффективности лечения туберкулеза. Всего за полтора года работы обучение в центре смогли пройти более ста специалистов из разных стран: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Молдовы, Узбекистана и других. Дополнительный импульс партнерству Беларуси и Всемирной организации здравоохранения придаст участие министра здравоохранения Беларуси в работе Исполнительного комитета ВОЗ. Деятельность в руководящем органе ВОЗ позволит продвигать интересы на данной международной площадке не только самой Беларуси, но Европейского региона в целом.

Подводя итоги встречи, директор Европейского регионального бюро ВОЗ резюмировал:



– Вы сохранили то хорошее, что было в советской системе, обновили систему с учетом нового оборудования и технологий, использовали доказательные руководящие принципы для того, чтобы обеспечить всеобъемлющий охват первичной медико-санитарной помощью. Хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда ставили в приоритет вопросы здравоохранения, особенно в контексте пандемии, которая показала, что без здоровья нет экономики, нет государства, нет социального единства. А также благодарю вас за поддержку во всем нормотворчестве, которое касается борьбы с пандемией. Вся деятельность ВОЗ и все Цели устойчивого развития системы ООН фокусируются на принципе «никого не оставить без внимания, никого не оставить неохваченным». Поэтому очень важно встречаться с вами. Спасибо за эту встречу, потому что мы сейчас находимся на площадке демократии, то есть это то учреждение в стране, которое представляет голос избирателей.