Мицкевич: для проведения выборов в Беларуси созданы все необходимые условия

Для проведения выборов в Беларуси созданы все необходимые условия. Об этом заявил заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Валерий Мицкевич на встрече с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ:



- От имени белорусских депутатов благодарю за то, что вы откликнулись на приглашение и прибыли в Беларусь со столь ответственной миссией. Это лучшее подтверждение тому, что дружба наших народов, несмотря на нюансы, не подвержена времени, имеет прочные исторические корни и ценности. Для нас этот год важен и тем, что уже буквально завтра пройдут выборы Президента. Белорусскому народу предстоит определиться с путями дальнейшего развития страны.



Как отметил Валерий Мицкевич, для проведения выборов созданы все необходимые условия. Прежде всего, создана прочная законодательная база. Действует Избирательный кодекс, положения которого отвечают международным обязательствам, включая и Конвенцию о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ.



Кроме того, Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов сформированы 153 территориальные избирательные комиссии и 5 723 участковых комиссий. Все решения ЦИК принимались гласно. В онлайн-режиме велась трансляция заседаний. Это свидетельствует об открытости избирательного процесса.



Валерий Мицкевич особо подчеркнул:



- Президентские выборы отмечаются ростом политической активности граждан. И это неплохо. Это говорит о зрелости белорусского гражданского общества, его желании активно участвовать в реализации государственного курса на обеспечение независимости страны, поступательного социально-экономического развития.



Также заместитель Председателя Палаты представителей подробно рассказал международным наблюдателям о ходе избирательной кампании:



- В целом избирательная кампания проходит спокойно. Абсолютное большинство граждан понимают значимость момента, поддерживают политический курс действующей власти по обеспечению независимости страны, мира, безопасности и правопорядка.



Вице-спикер отметил, что в некоторых случаях участникам избирательного процесса не хватает соответствующего уровня правовой культуры, а где-то превалирует очевидное желание дестабилизировать ситуацию в стране, внести раскол в белорусское общество. В ход идут грязные политтехнологии, фейки, фальсификации, прямое давление и угрозы в адрес членов избирательных комиссий.



По его словам, с начала проведения кампании зафиксировано более 100 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Выявлено около 30 фактов совершения иных правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка, в том числе совершением противоправных действий в отношении членов инициативных групп и осуществления журналистской деятельности без соответствующей аккредитации.



Подводя итог, Валерий Мицкевич сказал:



- Только народ нашей страны вправе определять свою судьбу и пути дальнейшего развития. Предстоящее голосование еще раз продемонстрирует мудрость белорусского народа, его стремление к поступательному развитию не через революции и разрушения, а путем совершенствования той модели белорусского государства, которая показывает свою состоятельность и эффективность на протяжении более 25 лет.



Со своей стороны координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Олег Мельниченко особо подчеркнул, что с их стороны не зафиксировано никаких нарушений на избирательных участках:



- По линии МПА СНГ по приглашению белорусской стороны работают 52 международных наблюдателя. Весь процесс досрочного голосования находился под мониторингом нашей наблюдательной миссии. Мы продолжаем работать. 10 августа будем готовы подвести результаты. На сегодняшний день проведена работа по анализу законодательства Беларуси на соответствие международным стандартам. На основании этого наша экспертная группа подготовила юридическое заключение. Кроме того, за время работы мониторинговой группы на досрочном голосовании каких-либо обращений о нарушении в адрес международных наблюдателей не поступило.



Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий сказал:



- Одна из основных задач нашей миссии – это наблюдения за выборами. Мы уже не в первый раз работаем в Беларуси. Что касается выборов, нам очень нравится, как здесь все организовано. Если говорить о досрочном голосовании, то это весьма удобно для жителей.