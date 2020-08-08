Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Мицкевич: для проведения выборов в Беларуси созданы все необходимые условия

Мицкевич: для проведения выборов в Беларуси созданы все необходимые условия

Для проведения выборов в Беларуси  созданы все необходимые условия. Об этом заявил заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Валерий Мицкевич на встрече с  группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ:

- От имени белорусских депутатов благодарю за то, что вы откликнулись на приглашение и прибыли в Беларусь со столь ответственной миссией. Это лучшее подтверждение тому, что дружба наших народов, несмотря на нюансы, не подвержена времени, имеет прочные исторические корни и ценности. Для нас этот год важен и тем, что уже буквально завтра пройдут выборы Президента. Белорусскому народу предстоит определиться с путями дальнейшего развития страны.

Как отметил Валерий Мицкевич, для проведения выборов созданы все необходимые условия. Прежде всего, создана прочная законодательная база. Действует Избирательный кодекс, положения которого отвечают международным обязательствам, включая и Конвенцию о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ.

Кроме того, Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов сформированы 153 территориальные избирательные комиссии и 5 723 участковых комиссий. Все решения ЦИК принимались гласно. В онлайн-режиме велась трансляция заседаний. Это свидетельствует об открытости избирательного процесса.

Валерий Мицкевич особо подчеркнул:

- Президентские выборы отмечаются ростом политической активности граждан. И это неплохо. Это говорит о зрелости белорусского гражданского общества, его желании активно участвовать в реализации государственного курса на обеспечение независимости страны, поступательного социально-экономического развития.

Также заместитель Председателя Палаты представителей подробно рассказал международным наблюдателям о ходе избирательной кампании:

- В целом избирательная кампания проходит спокойно. Абсолютное большинство граждан понимают значимость момента, поддерживают политический курс действующей власти по обеспечению независимости страны, мира, безопасности и правопорядка.

Вице-спикер отметил, что в некоторых случаях участникам избирательного процесса не хватает соответствующего уровня правовой культуры, а где-то превалирует очевидное желание дестабилизировать ситуацию в стране, внести раскол в белорусское общество. В ход идут грязные политтехнологии, фейки, фальсификации, прямое давление и угрозы в адрес членов избирательных комиссий.

По его словам, с начала проведения кампании зафиксировано более 100 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Выявлено около 30 фактов совершения иных правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка, в том числе совершением противоправных действий в отношении членов инициативных групп и осуществления журналистской деятельности без соответствующей аккредитации.

Подводя итог, Валерий Мицкевич сказал:

- Только народ нашей страны вправе определять свою судьбу и пути дальнейшего развития. Предстоящее голосование еще раз продемонстрирует мудрость белорусского народа, его стремление к поступательному развитию не через революции и разрушения, а путем совершенствования той модели белорусского государства, которая показывает свою состоятельность и эффективность на протяжении более 25 лет.

Со своей стороны координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Олег Мельниченко особо подчеркнул, что с их стороны не зафиксировано никаких нарушений на избирательных участках:

- По линии  МПА СНГ по приглашению белорусской стороны работают 52 международных наблюдателя. Весь процесс досрочного голосования находился под мониторингом нашей наблюдательной миссии. Мы продолжаем работать. 10 августа будем готовы подвести результаты. На сегодняшний день проведена работа по анализу законодательства Беларуси на соответствие международным стандартам. На основании этого наша экспертная группа подготовила  юридическое заключение. Кроме того, за время работы мониторинговой группы на досрочном голосовании каких-либо обращений о нарушении в адрес международных наблюдателей не поступило.

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий сказал:

- Одна из основных задач нашей миссии – это наблюдения за выборами. Мы уже не в первый раз работаем в Беларуси. Что касается выборов,  нам очень нравится, как здесь все организовано. Если говорить о досрочном голосовании, то это весьма удобно для жителей.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
На Миорском металлопрокатном заводе получена первая пробная продукция
Генпрокуратура предлагает ограничить работу онлайн-платформы для подсчета голосов в Беларуси
Как Александр Фирсин вывел отстающее хозяйство в передовые
Кочанова: хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в какой живу сейчас я
Академик Виталий Лапа — о резервах для роста урожая
Многодетная семья Дмитриевых – о переезде из полыхающего Луганска, помощи неравнодушных людей и планах на сельскую жизнь
Стоит ли торопить разработчиков вакцины от COVID-19
СК: установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка в Минске
Маточное молочко: в чем его польза и как не ошибиться при покупке
Наши корреспонденты облачились в противочумные костюмы и побывали там, где каждый день врачи противостоят коронавирусу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Это сладкое слово - свобода
Письменнiца Алена Стэльмах: наша краіна не можа быць слабой, бо беларусы - мудрыя людзі
Первая опорная клиника с самыми передовыми технологиями открылась в Островце. В ближайшие 3 года такие медицинские центры будут по всей стране
Мицкевич: для проведения выборов в Беларуси созданы все необходимые условия
Кочанова провела встречу с миссией наблюдателей МПА СНГ
Белорусские ученые выявили суперген, отвечающий за долгожительство
Премьер-министр рассказал о задачах, над которыми будет работать Правительство в ближайшей пятилетке
Стань участником футбольной команды «Альфа Радио», познакомься с Александром Глебом и выиграй крутой футбольный турнир BrandsBall Cup
Головченко: мы сегодня голосуем за ту страну, в которой будет жить поколение наших детей
Лукашенко: не надо дергать аграриев на выборы, потерять урожай ради какой-то политики – полный идиотизм
Прогноз погоды на 9 августа: до +30 °С, местами кратковременные дожди и грозы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куда катится «Фейсбук»
Единственная женщина-тракторист Гомельской области – о любви к профессии, мотоциклам и гендерных предрассудках
Новые объекты, передовые технологии, современные материалы – тренды строительной отрасли, которые определяют сегодня ее лицо
Мы проследили путь нового зерна от поля до зернотока
Орда: кампания, заявленная как "честное наблюдение", превращается в кампанию лжи и провокаций
УИК в Москве отмечает повышенную активность избирателей на выборах Президента Беларуси
Фотоконкурс «Мой родны кут» для читателей «СБ. Беларусь сегодня» продолжается. Участвуйте и побеждайте!
Наталья Бондаренко: горжусь людьми, рядом с которыми живу и работаю
Жители Беларуси размышляют о политике и жизни в стране
Лукашенко: наша задача – сократить затраты на возделывание рапса
Лукашенко о сельскохозяйственной технике: не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-13 лет
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Имидж в зеркале экспорта
Лукашенко нацеливает аграриев на уборку 10,5 миллиона тонн зерна
Белорусский хоккейный сезон обещает жару
Тремя матчами продолжится 21-й тур чемпионата страны по футболу
32,24% избирателей проголосовали досрочно на президентских выборах
ОАО «Чемерисский» Брагинского района в числе первых в Гомельской области завершило уборку зерновых
Глава государства в Минском районе ознакомится с ходом уборочной кампании
Сегодня в Беларуси завершается досрочное голосование. Завтра – основной день выборов
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии достигло 20
«Манчестер Сити» и «Лион» пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов
Награждение медиков, телефонный разговор Лукашенко и Путина, белорусские разработки. Главное за пятницу
мнение
Вадим ГИГИН
Шарповы дети
В сети появился редкий снимок Любови Успенской до пластических операций
У Apple проблемы: камеры iPhone 12 трескаются от жары
Мы узнали, как избирателей пытались подменить ботами в сети
Авторы
СКАНИРУЙТЕ