Митрополит Вениамин вручил врачам 6-й горбольницы Минска ордена святителя Кирилла Туровского и медали Преподобной Евфросинии Полоцкой

О том, насколько важно не падать духом, если близко подобралась болезнь, знают врачи 6-й городской клинической больницы. Они в борьбе с коронавирусом в эти дни на передовой. В предпраздничные дни многие пациенты жаловались главврачу на то, что не смогут разделить радость Рождества Христова с родными и близкими. Так родилась идея приезда митрополита Вениамина к больным и медикам.Стать участником богослужения мог также любой желающий. Чтобы помолиться о здоровье своем и своих близких, укрепиться духовно в борьбе с недугом, достаточно было зайти в интернет.Во время богослужения молитвы были вознесены о больных, а также обо всех работниках медицинских учреждений.– сказал. –Патриаршему экзарху в молебне сослужили настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Николай Коржич и глава Синодального отдела по церковной благотворительности протоиерей Кирилл Шолков.Митрополит Вениамин после богослужения вручил врачам больницы ордена святителя Кирилла Туровского и медали Преподобной Евфросинии Полоцкой и обратился к верующим со словом назидания. Он особо напомнил о богословском значении и животворящей силе почитания иконы Жировичской Божьей Матери и подарил медперсоналу календари с ее изображением.Владыка подчеркнул важность единства в молитвах за болящих родных: «Вознесете сердечные молитвы за каждого. Главное, чтобы они были вдохновенными». Митрополит пожелал медикам легкого труда, а также чтобы Господь укрепил веру и помог достойно преодолеть все испытания.