Митрополит Вениамин вручил врачам 6-й горбольницы Минска ордена святителя Кирилла Туровского и медали Преподобной Евфросинии Полоцкой

Предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин в 6-й городской клинической больнице Минска сегодня совершил богослужение об исцелении больных.
О том, насколько важно не падать духом, если близко подобралась болезнь, знают врачи 6-й городской клинической больницы. Они в борьбе с коронавирусом в эти дни на передовой. В предпраздничные дни многие пациенты жаловались главврачу на то, что не смогут разделить радость Рождества Христова с родными и близкими. Так родилась идея приезда митрополита Вениамина к больным и медикам.
Стать участником богослужения мог также любой желающий. Чтобы помолиться о здоровье своем и своих близких, укрепиться духовно в борьбе с недугом, достаточно было зайти в интернет.
Во время богослужения молитвы были вознесены о больных, а также обо всех работниках медицинских учреждений.
– Сотрудникам больницы и пациентам нужна духовная поддержка, – сказал главврач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич. – Мы позаботились о том, чтобы люди, которые находятся в палатах, тоже могли слышать богослужение. Для них была создана онлайн-трансляция. Во время болезней духовная поддержка очень важна даже врачам.
Патриаршему экзарху в молебне сослужили настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Николай Коржич и глава Синодального отдела по церковной благотворительности протоиерей Кирилл Шолков.
Митрополит Вениамин после богослужения вручил врачам больницы ордена святителя Кирилла Туровского и медали Преподобной Евфросинии Полоцкой и обратился к верующим со словом назидания. Он особо напомнил о богословском значении и животворящей силе почитания иконы Жировичской Божьей Матери и подарил медперсоналу календари с ее изображением.
Владыка подчеркнул важность единства в молитвах за болящих родных: «Вознесете сердечные молитвы за каждого. Главное, чтобы они были вдохновенными». Митрополит пожелал медикам легкого труда, а также чтобы Господь укрепил веру и помог достойно преодолеть все испытания.
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Митрополит Вениамин вручил врачам 6-й горбольницы Минска ордена святителя Кирилла Туровского и медали Преподобной Евфросинии Полоцкой
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Фото: Александр КУШНЕР