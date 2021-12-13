Митрополит Вениамин: Церковь всецело поддерживает усилия государства по сохранению семьи

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На состоявшемся в Национальном пресс-центре Республики Беларусь круглом столе «Соработничество Церкви, государства и общественных объединений в утверждении традиционных семейных ценностей» все присутствующие были единодушны: современная семья подвергается враждебным воздействиям извне, и мы должны все сплотиться, чтобы не только противостоять этому, но выжить.

Выступая перед присутствующими, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, отметил: сегодня мир живет в эпоху кризиса и наиболее опасным является кризис семьи, когда размываются традиционные христианские ценности: «Семейная сфера чутко реагирует на бездуховность – низкой рождаемостью, уменьшением продолжительности жизни, ростом смертности». Глава Белорусской православной церкви с горечью процитировал Серафима Соровского: «Если разрушится семья, то низвергнутся государства и развратятся народы!» И констатировал, что сегодня получает распространение культ индивидуального благополучия, течение чайлдфри, отказ от рождения детей, различные виды сожительства и однополые союзы.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, отметил, что Церковь всецело поддерживает усилия государства по сохранению семьи. Белорусской православной церковью были подготовлены предложения о внесении в Конституцию некоторых положений. В частности, предлагается следующая формулировка понятия «брак»: «Брак – добровольный союз мужчины и женщины по рождению с целью создания семьи, устанавливающий для сторон взаимные права и обязанности».

"Мы видим, – отметил глава Белорусской православной церкви, – какие изменения происходят в других соседних странах. И это рано или поздно придет и к нам, и мы должны быть готовы и предусмотреть те моменты, которые помогут направить развитие ситуации в добрую положительную сторону. Чтобы не было перекосов, когда дети обучаются в школе, вузе, а родители сосредоточены лишь на образовании и не отвлекаются на все остальное. А вот как раз нужно, чтобы и все остальное было в поле зрения родителей и всего общества».

Также Белорусская православная церковь предлагает закрепить в Конституции недопущение внедрения культов, ритуалов, обрядов, причиняющих вред духовно-нравственному и физическому развитию человека. Государство должно обеспечивать защиту граждан от деструктивных проявлений творческой деятельности, способных нанести вред их здоровью и нравственности.

Кроме главы Белорусской православной церкви перед присутствующими выступали представители Национального собрания Республики Беларусь, общественных объединений и организаций. Все были едины в своем мнении: государство, Церковь, общество должны встать на защиту традиционных семейных ценностей и не позволить новомодным веяниям разрушить наши вековые духовные скрепы.