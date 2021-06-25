По итогам посещения Главой государства Жировичей митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси рассказал журналистам о планах по развитию Свято-Успенского Жировичского монастыря. Напомним, Президент дал поручение предоставить ему к концу года план развития агрогородка Жировичи и непосредственно монастыря, подчеркнув, что это должна быть жемчужина.
– Нам прежде всего необходимо завершить реконструкцию центральной части Жировичской обители, – отметил митрополит. – Главный – Свято-Успенский –собор нуждается в реставрации. Речь о ремонте кровли, внутреннем убранстве, обновлении росписи, которая была сделана в 1960-е годы – все нужно сделать на достойном уровне. В планах – строительство новой колокольни: высокой, величественной, которая поможет придать нашей обители еще большую значимость. Вместе с тем Президент обратил внимание на то, что монастырь нужно облагородить и снаружи. Чтобы внешне привлекательным выглядел не только он сам, но и все улочки, вся территория, которая его окружает. Чтобы уже на подъезде к обители у людей складывалось соответствующее впечатление, настроение, и они были больше расположены к принятию каких-то духовных мыслей и чувств.
Фото: БЕЛТА
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Митрополит Вениамин рассказал о планах по развитию Жировичского монастыря
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