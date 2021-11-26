Митрополит Вениамин: построить сильную страну можно только на духовном опыте

VII Белорусские Рождественские чтения открылись сегодня в Минске. Форум начался с молебна в приделе в честь Усекновения Главы Иоанна Предтечи Храма-памятника Всех Святых и в память о жертвах, Отечеству нашему послуживших.





В этом году чтения посвящены знаковым датам – 1030-летию основания Полоцкой епархии и 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского.

Открывая мероприятие в белом зале Всесвятского храма, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, отметил, что Рождественские чтения – одна из добрых традиций в преддверии большого праздника Рождества Христова.





Владыка отметил, что православная вера сформировала душу белорусского народа, обеспечила духовным возрастанием, определила его нравственные устои и предопределила исторический путь развития:

– Уверенно смотреть в будущее можно, лишь хорошо изучив уроки прошлого. В жизни белорусского народа было много радостных и горьких событий, поражений и побед. Вглядываясь в глубину веков, важно найти и осмыслить, что помогало преодолеть испытания, что сделало нас единым народом со своей уникальной и богатой культурой. 992-й год – год основания Полоцкой епархии. С этого времени начинается отсчет православной церкви на белорусской земле.





Митрополит Вениамин подчеркнул, что сегодня можно с уверенностью сказать, что православие является основой наших ценностных ориентиров, нашей совести, именно с ним мы сверяем наши мысли, чувства, поступки.

В программе нынешних Рождественских чтений звучит тема творчества Федора Достоевского. И это неслучайно. Родовые корни великого русского писателя тесно связаны с белорусской землей. Более 500 лет назад пинский князь Федор Иванович из рода Ярославичей пожаловал небольшую полесскую деревню Достоево боярину Даниле Ивановичу. С тех пор его потомки носят фамилию Достоевские.





Во время чтений шла речь о том, что обращение к творчеству Федора Михайловича позволит привлечь внимание общества к духовному наследию великого писателя и вновь задуматься над вопросами, которые он ставил.

– Отрадно осознавать, что проведение Рождественских чтений стало доброй традицией, знаменующей начало подготовки к светлому празднику Рождества Христова, – отметил в приветственном слове Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак. – Особое значение рождественского поста заставляет нас вновь и вновь обращаться к вселенскому смыслу боговоплощения заложенной в каждого из нас идей творца. Особым смыслом наполнены чтения в преддверии 2022 года, когда наша страна будет отмечать 1030-летие основания православия на белорусских землях.





Председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями протоиерей Феодор Повный выступил с докладом «1030 лет со дня основания Полоцкой епархии: духовные ценности и традиции взаимодействия Церкви и государства на белорусской земле». Настоятель Всесвятского храма отметил, что на современном этапе приобретает актуальность вопрос взаимодействия церкви и государства для повышения внимания образовательной системы к воспитанию высоконравственной личности учащихся, которое должно быть основано на традиционных ценностях нашего народа – христианских.





За самоотверженное, героическое и мужественное служение Богу и людям в период пандемии на церемонии открытия чтений митрополит Вениамин вручил медали «Патриаршая благодарность» заместителю министра здравоохранения Беларуси Борису Андросику, заместителю министра здравоохранения Беларуси – главному государственному санитарному врачу Александру Тарасенко, директору Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегу Руммо, заместителю главного врача Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорю Шиманскому, врачу-ревматологу высшей категории Белорусской медицинской академии последипломного образования Ольге Дегтяревой, врачу-кардиологу Минской 2-й городской клинической больницы Ирине Автономовой, главному врачу городской клинической инфекционной больницы Минска Николаю Юровскому, главному врачу Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрею Борисову, главному врачу Минской 4-й городской клинической больницы Вацлаву Янушко, главному врачу Минской 3-й городской клинической больницы Наталья Саевич, главному врачу Минской городской детской инфекционной клинической больницы Марине Соколовой, главному врачу Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации Сергею Малышко.





























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