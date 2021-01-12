С такими словами обратился к присутствующим во время церемонии вручения премий «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп» митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Фото: БЕЛТА
– Прошедшие дни мы жили переживаниями праздника Рождества Христова, в осмыслении этого великого события для всего человеческого рода. И сегодняшнее мероприятие вполне естественно включается в ряд рождественских событий, мероприятий, являясь таким образом как бы даром от нашей страны, от наших сыновей и дочерей Богу, спасителю мира, – отметил митрополит. – В нынешний день добавилась и горечь утраты. И может быть, Господь премудро это устроил, чтобы радость праздника в прошедшие дни смягчала ее.
Патриарший Экзарх всея Беларуси высказал и слова благодарности лауреатам:
– За те труды, которые вы предприняли в прошедшее время, и они были увенчаны столь высокой наградой. Впереди у нас еще много трудов. И Владыка митрополит Филарет явил нам пример самоотверженного служения родной для него Беларуси. Денно, нощно, в ущерб своему здоровью он приносил добрые плоды и стоял у истоков и нынешнего прекрасного мероприятия, прекрасного вечера, и возрождения духовной жизни во всей Беларуси. Много сделано. И вечная ему память. Но многое еще нам предстоит сделать в развитие его трудов. Через духовную, внутреннюю работу каждого над собой, через новый этап духовного возрождения нашего общества. Нам надлежит прийти к единению в нашем обществе и стране. Это будет итог наступающего года. Дай Бог достигнуть этой важной, значимой для нас цели.
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Митрополит Вениамин: нам надлежит прийти к единению в нашем обществе и стране
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