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  2. Митрополит Вениамин: будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько мы сейчас обратимся к Христу

Митрополит Вениамин: будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько мы сейчас обратимся к Христу

Об этом Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси заявил во время Рождественского богослужения в минском храме Воздвижения Креста Господня.


- Пусть этот святой праздник побудит нас к тому, чтобы и мы приносили Господу свои благодарные сердца… Чтобы мы совершали дела добрые ближним своим. Потому что и это Христос принимает на свою сторону. Будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько мы сейчас обратимся к Христу. К его примеру – великому, возвышенному, неповторимому. Насколько мы будем следовать его примеру. Важно, чтобы мы все – от мала до велика, от старших до младших – приносили свои дары Христу. Кто может больше – больше, кто может меньше – меньше, но от чистого сердца, от всего усердия. И несомненно это будет залогом дальнейшего нашего благосостояния. Вызовет отклик у Христа и будет воплощением нашей жизни и доброго здравия каждого из нас, и радости, и благословения нашей Земле, и единению между нами.

Фото: БЕЛТА
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