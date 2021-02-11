Нам всем предстоит сделать выбор, и сделать его самостоятельно и ответственно. Руководствуясь в первую очередь не эмоциями и страстями, а трезвым разумом и осознанием тех ошибок, которые были совершены. С такими словами от имени Синода Белорусской православной церкви обратился к делегатам Всебелорусского народного собрания митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Он отметил:
– Не только как представитель Белорусской православной церкви, но и как гражданин Республики Беларусь убежден, что мир и согласие, благополучие и процветание страны непосредственно зависит от духовно-нравственной атмосферы в обществе. Если мы будем помнить о своем призвании и служить оздоровлению душ своих и наших близких, особенно молодого поколения, это по-настоящему станет спасением. И сегодня это одна из приоритетных задач, стоящих перед участниками Всебелорусского народного собрания, –поиск надежного пути к восстановлению единства.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
365
Митрополит Вениамин: белорусское общество сегодня стоит на перепутье
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter