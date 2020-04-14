Митрополит Павел: вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь остается открытым

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сказал митрополит.Он напомнил, что в Израиле сейчас действует режим чрезвычайного положения. Однако вероятность того, что Благодатный огонь окажется в Беларуси, существует.добавил Патриарший Экзарх всея Беларуси.