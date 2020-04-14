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Митрополит Павел: вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь остается открытым

Вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь остается открытым. Об этом сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

"Вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь остается открытым. Есть предположение, что он будет доставлен. Вопрос этот пока прорабатывается" сказал митрополит.

Он напомнил, что в Израиле сейчас действует режим чрезвычайного положения. Однако вероятность того, что Благодатный огонь окажется в Беларуси, существует. "Возможно, он будет принесен в те пoсольства, которые об этом заявят, а пoтом его передадут тем, кто прилетит в аэрoпорт Бен Гурион. Сегодня трудно что-то предугадать. Все пoкажет время" добавил Патриарший Экзарх всея Беларуси.
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