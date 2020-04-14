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Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов, пишет БЕЛТА.



"Мы призываем сегодня верующих воздержаться от посещения храмов. А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга, — сказал митрополит. — Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Но мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким".



Освящение пасхальной трапезы будет организовано на улице возле храмов. "Куличи и пасхи будут освящаться на улице, за пределами храмов. Мы призываем всех в эти дни молиться дома. Тем более что богослужения будут транслироваться на телеканалах", — подчеркнул митрополит Павел.

Он также порекомендовал воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу.



Фото: БЕЛТА
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