Митрополит Павел призвал белорусов к благоразумию, миру и диалогу

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, – сказал митрополит.Глава Белорусской православной церкви обратился к тем, кто прибыл в Беларусь для того, "чтобы покуражиться, разжечь вражду и ненависть"., – подчеркнул Патриарший Экзарх всея Беларуси.Митрополит Павел призвал родителей, чьи дети выходят сегодня на улицу, поговорить с ними и рассказать, что сейчас важно сохранить мир и единодушие в стране. Представителей государственных органов и депутатов владыка попросил подумать, как найти выход из сложившейся ситуации., – отметил он.Патриарший Экзарх также рассчитывает, что представители силовых структур, служащие белорусскому народу, будут соизмерять свою власть и возможности по отношению к тем, кто думает, что Беларусь должна развиваться другим путем, но не знает, как правильно на него встать., – резюмировал митрополит Павел.