Митьковская: Беларусь за 20 лет совершила прорыв в кардиологии и кардиохирургии

Беларусь за 20 лет совершила прорыв в кардиологии и кардиохирургии, заявила журналистам директор РНПЦ "Кардиология", заведующая кафедрой кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Наталья Митьковская во время II съезда Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси, передает БЕЛТА.
"Если позволите, я процитирую наших канадских друзей. Еще в прошлом году они мне сказали, что даже не предполагали, что Беларусь за 20 лет совершит такой прорыв в кардиологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, кардиохирургии. Но это реально так. На настоящий момент по очень многим позициям в интервенционной кардиологии, кардиохирургии и кардиологии мы находимся на самых передовых мировых позициях. И конечно, это очень радует и внушает надежду на то, что мы будем дальше двигаться в первых рядах", – рассказала Наталья Митьковская.
По ее словам, COVID-19 не оказал значительного негативного воздействия на развитие кардиологии в Беларуси. "Я хочу сказать, что мы в 2020 году выполнили трансплантаций сердца даже больше, чем в предыдущем году. То есть абсолютно по нуждам пациентов эта ситуация не ударила. Нам, конечно, нужно сейчас активнее восстанавливать плановые кардиохирургические вмешательства, как и интервенционные. Что касается экстренной помощи, то на фоне Великобритании, других стран Европы, Америки мы выглядим более чем достойно, снизив активность по проведению плановых операций менее чем на 10%. Тогда как в некоторых странах это снижение достигло 50%", – отметила завкафедрой.
II съезд Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси проходят 16–17 сентября в Белорусском государственном медицинском университете. Участвуют специалисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Канады, Аргентины и других стран.
На пленарном заседании прозвучат доклады докторов медицинских наук из Беларуси, России и Украины по современной тактике лечения фибрилляции предсердий, стратификации риска и профилактике внезапной сердечной смерти, повышению эффективности лечения хронической сердечной недостаточности, в том числе хирургическому лечению, тактике защиты органов-мишеней в период пандемии COVID-19. Пройдет конкурс молодых ученых имени академика Г.И. Сидоренко "Вперед к познаниям, молодежь!".
Организовали мероприятие Евразийская аритмологическая ассоциация, Министерство здравоохранения Беларуси, Республиканский научно-практический центр "Кардиология", Белорусский государственный медицинский университет.
Фото: БЕЛТА