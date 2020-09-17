Журналист и блогер Армен Гаспарян в эфире телеканала Беларусь 1 высказался на тему лозунгов и кричалок, используемых протестующими во время несанкционированных митингов.
Большинство из них - отнюдь не новые. История их слышала и уже не раз. Некоторые пришли еще из Советского Союза, часть используют на матчах футбольные фанаты по сей день, заявил Гаспарян.
Подробности в видео.
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Митинговый фольклор. Гаспарян высмеял кричалки на белорусских несанкционированных мероприятиях
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