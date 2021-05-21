Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Митинг-реквием в память о первом Герое Беларуси Владимире Карвате прошел в Барановичском районе

Митинг-реквием в память о первом Герое Беларуси Владимире Карвате прошел в Барановичском районе

Деревня Арабовщина – особая точка на карте Барановичского района. Четверть века назад, 23 мая 1996 года, рядом с населенным пунктом погиб летчик Владимир Карват. Ценой собственной жизни он отвел от жилых домов падающий самолет Су-27, сохранив тем самым жизни  других людей. Указом Президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковник Карват был удостоен звания "Герой Беларуси" (посмертно). 


На месте падения самолета установили мемориал. Сегодня там с участием родных и близких Владимира Карвата, представителей власти, духовенства, местных жителей прошел митинг-реквием в память первого Героя Беларуси. Заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий отметил, что по прошествии 25 лет этот подвиг не меркнет: 

– Только настоящий патриот и человек, ценящий жизнь как высшую ценность, может пожертвовать собой ради других. 


Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко высказал убеждение, что люди будут помнить подвиг Владимира Карвата и мужественный поступок молодых летчиков, погибших под Барановичами несколько дней назад: 

– Мы должны ставить в пример героев Великой Отечественной войны и тех, кто продолжает эти славные традиции. В их числе Владимир Карват, Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. 


Участники митинга-реквиема минутой молчания почтили память летчиков, ценой собственных жизней уведших падающие самолеты от жилых домов, возложили венки и цветы к мемориалу. С места гибели Владимира Карвата взяли землю, которую передадут в храм-памятник Всех Святых в Минске. 


Владимир Карват родился в ноябре 1958 года в Бресте. Школа № 8 областного центра, в которой он учился, сейчас носит его имя. В 1977 году молодой человек поступил в Армавирское высшее военно-авиационное училище. Служил на Дальнем Востоке, прошел путь от летчика до заместителя командира полка по летной подготовке. С 1994 года – в Вооруженных Силах Беларуси. Был назначен начальником огневой и тактической подготовки 61-й авиабазы. 


23 мая 1996 года участвовал в тренировочных полетах на Су-27. Когда в отсеке левого хвостового обтекателя возник пожар, самолет находился в районе деревень Арабовщина и Большое Гатище Барановичского района. Владимир Карват до последнего момента отводил машину от населенных пунктов, тем самым спас множество человеческих жизней. Спустя четверть века, 19 мая 2021 года, подвиг первого Героя Беларуси повторили летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. 


Фото Бориса Новограна
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
"Импульс-БГУИР" победил баскетболистов "Гродно-93" в чемпионате Беларуси
Репозиторий БНТУ улучшил позиции в мировом рейтинге
Уникального голубого краба поймали в России, сняли на видео и выпустили
Фотофакт. Пчелы собирают пергу
Новый смартфон Honor получит чип Snapdragon 778G 5G
«Они не остановятся, пока Меган не умрет»: принц Гарри о травле СМИ
Врач объяснил, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости
Симптомы коронавирусной инфекции подавили с помощью экстракта гарцинии
"Гомсельмаш" представил новый зерноуборочный комбайн
Guess выпустил новую летнюю коллекцию
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ларионов и Кутько в Брюсселе
Завтра состоится автопробег «Могилев-Шклов»
Гид выходных: ночь в музее, экофестиваль и прогулки среди цветущей сирени
Комаровский рассказал о шансах заболеть COVID-19 на свежем воздухе
Беларусь и Китай обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
Посмотрите гороскоп на июнь 2021 год для всех знаков Зодиака
БУТБ прорабатывает возможность продажи украинских пиломатериалов
Андрейченко провел личный прием граждан в Докшицком районе
Беларусь простилась с погибшими летчиками – события 21 мая
Беларусь и Узбекистан отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран
СМИ: не менее 7200 человек в Индии заразились "черной плесенью"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Совсем не сказочные тролли
В Волковыске спасатели ликвидировали возгорание трех большегрузных автомобилей
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
Экспортно ориентированную продукцию будут производить в Витебске на заводе сборного железобетона № 3
Генпрокуратура ведет надзор за расследованием дела о крушении самолета в Барановичах
Дождь способен порядком навредить растениям
В бригаде спецназа внутренних войск вручили благодарности воинам, увольняемым в запас
В Таганроге во время очистки коллектора погибли 10 человек
Права ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство» добились 19 белорусских военнослужащих
Верующие спасли Будславскую икону, а пожарные отвоевали у огня древний костел - сейчас идет его восстановление
Очереди на выезд из Беларуси в Европу стали больше: ожидают почти две тысячи грузовиков
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Вопросы к небу
Культурной столицей Беларуси в 2022 году станет Орша
Ольга Бузова станет наставником музыкального шоу "X-Фактор" и переедет в Беларусь
Дицентра с благодарностью отвечает на любовь и заботу
Ганцевичские мастера создают уникальные ковры
Минчанин угрожал взорвать свой дом из-за проблем с электричеством
Минский областной драматический театр отметил свое 30-летие
Вейгела — кустарник-подарок: она красива, неприхотлива и необременительна в уходе
Ягодный бизнес: ﻿когда открываются сочные перспективы
Дедолларизация, лекарства, барьеры в торговле, финансовый мониторинг: Мясникович подвел итоги онлайн-саммита ЕАЭС
В Лиозно парень представился милиционером и ограбил 80-летнюю бабушку
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Мелодия флейты в ночи
Большой театр Беларуси приглашает зрителей вместе отпраздновать свой день рождения
Звезда TikTok и YouTube Хабиб Шарипов выступит в Минске
В Белгосцирке стартовала программа, посвященная столетию Юрия Никулина
Авторы
СКАНИРУЙТЕ