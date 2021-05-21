Митинг-реквием в память о первом Герое Беларуси Владимире Карвате прошел в Барановичском районе

Деревня Арабовщина – особая точка на карте Барановичского района. Четверть века назад, 23 мая 1996 года, рядом с населенным пунктом погиб летчик Владимир Карват. Ценой собственной жизни он отвел от жилых домов падающий самолет Су-27, сохранив тем самым жизни других людей. Указом Президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковник Карват был удостоен звания "Герой Беларуси" (посмертно).
На месте падения самолета установили мемориал. Сегодня там с участием родных и близких Владимира Карвата, представителей власти, духовенства, местных жителей прошел митинг-реквием в память первого Героя Беларуси. Заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий отметил, что по прошествии 25 лет этот подвиг не меркнет:
– Только настоящий патриот и человек, ценящий жизнь как высшую ценность, может пожертвовать собой ради других.
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко высказал убеждение, что люди будут помнить подвиг Владимира Карвата и мужественный поступок молодых летчиков, погибших под Барановичами несколько дней назад:
– Мы должны ставить в пример героев Великой Отечественной войны и тех, кто продолжает эти славные традиции. В их числе Владимир Карват, Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.
Участники митинга-реквиема минутой молчания почтили память летчиков, ценой собственных жизней уведших падающие самолеты от жилых домов, возложили венки и цветы к мемориалу. С места гибели Владимира Карвата взяли землю, которую передадут в храм-памятник Всех Святых в Минске.
Владимир Карват родился в ноябре 1958 года в Бресте. Школа № 8 областного центра, в которой он учился, сейчас носит его имя. В 1977 году молодой человек поступил в Армавирское высшее военно-авиационное училище. Служил на Дальнем Востоке, прошел путь от летчика до заместителя командира полка по летной подготовке. С 1994 года – в Вооруженных Силах Беларуси. Был назначен начальником огневой и тактической подготовки 61-й авиабазы.
23 мая 1996 года участвовал в тренировочных полетах на Су-27. Когда в отсеке левого хвостового обтекателя возник пожар, самолет находился в районе деревень Арабовщина и Большое Гатище Барановичского района. Владимир Карват до последнего момента отводил машину от населенных пунктов, тем самым спас множество человеческих жизней. Спустя четверть века, 19 мая 2021 года, подвиг первого Героя Беларуси повторили летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.
Фото Бориса Новограна
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Митинг-реквием в память о первом Герое Беларуси Владимире Карвате прошел в Барановичском районе
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