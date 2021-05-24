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Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси проходит у посольства Латвии в Минске

К посольству Латвии в Минске пришли неравнодушные белорусы, чтобы выразить свое возмущение инцидентом с государственным флагом Беларуси в Риге. Свое мнение по поводу ситуации высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич: 


- Это нарушение не только международных норм, это оскорбление всего белорусского народа. Несколько дней назад два героя-летчика под этим флагом отдали свои жизни за то, чтобы люди не погибли: они отвели самолет от жилых кварталов. Сколько подвигов совершено под этим флагом за эти годы! Это государственный флаг нашей страны! Весь белорусский народ не просто возмущен, это плевок в страну, такие вещи прощаться не должны и не будут.

Депутат отметил, что в связи с инцидентом у людей много эмоций, которые трудно скрывать:

- Многие захотели приехать на митинг. И если надо, мы будем стоять здесь каждый день. Да, мы культурная страна, у нас нет такой практики, чтобы лидеры партии стояли у посольства и пикетировали. Но я просто не смог оставаться в своем рабочем кабинете и приехал сюда, потому что у меня болит душа за свою страну.




Заместитель председателя РОО “Белая Русь” Александр Шатько уверен, что Беларусь должна жестко отреагировать на подобные действия:

- Можно понять какие-то дипломатические движения, ограничения в торговле, давление, но то, что произошло сегодня, недопустимо. Это конституционно закрепленная государственная символика, и повесить флаг, который считается для Беларуси неприемлемым, - это плевок в лицо не только нашей власти, а всему народу. Сделать спорт политизированным до такой степени, чтобы Рига решала, какой флаг должен быть у нас… Это, на мой взгляд, профашистские проявления.




Алина Данилович
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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