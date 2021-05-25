Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси проходит около посольства Литвы в Минске

К посольству Литвы в Минске сегодня пришли патриотично настроенные белорусы, чтобы выразить свое возмущение действиями властей соседней страны. В Вильнюсе вслед за циничной выходкой рижского мэра вывесили у здания городского самоуправления бчб-флаг.







Член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич пояснил, что люди собрались, чтобы сказать «нет» наглым попыткам вмешательства во внутренние дела Беларуси:

- Мы понимаем, что литовский и латышский народы - это близкие для нас люди. Мы всегда вместе работали, решали социальные вопросы, помогали друг другу экономически. Вместе с тем находятся те, кто старается вбить клин между нашими народами, провоцируя нас на определенные действия. Конечно, мы простить этого не можем. Поднимая флаг пособников нацистов на официальных мероприятиях, они таким образом унижают честь и достоинство наших прадедов. И наша ответная реакция будет самая жёсткая.

Первый секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ» Александр Дичковский уверен: белорусской молодежи небезразлично все, что сейчас происходит:



- Мы всегда за нашу суверенную и независимую Беларусь, мы готовы выйти и поддержать ее в любой ситуации. Как наследники великих победителей считаем, что действия Литвы недопустимы. У нас единственный государственный флаг - красно-зелёный. Под ним мы родились и его носим в сердце.





Мнением поделился и второй секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ» Владимир Богданов:

-Мы как союз молодежи категорически не поддерживаем и возмущены действиями со стороны ЕС и, в частности, Латвии. Считаем, что вывешивание бчб-флагов - это плевок в лицо белорусского народа. Хотим показать, что это наша страна, и мы будем стоять до конца, чтобы на международных мероприятиях развевался государственный флаг.

Студент БГТУ Сергей Ширко уверен, что Литва и Латвия проявляют нотки фашизма тем, что меняют флаги на негосударственные:



- Они пытаются осквернить память о нашей Красной армией, делая из нее завоевателей, хотя она была освободителем. Считаю это неприемлемым. Если они не поддерживают белорусскую власть, то им нечего находится в нашей стране. Пусть у себя строят свои законы. А мы не будем опускаться до их уровня. Мы всегда были мирным народом, им и остаемся.

Алина Данилович