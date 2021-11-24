Митинг против вакцинации от COVID-19 проходит в Киеве

В центре Киева возле Рады начался митинг противников обязательной прививки против коронавирусной инфекции и карантинных мер, передает аналитический портал "Слово и дело".
Согласно данным СМИ, акция развернулась в 10:00. У здания Рады собрались сотни человек.
Как уточняет ТАСС, митингующие держат флаги Украины, плакаты с надписями: "Нет обязательной вакцинации", "Нет действиям против воли человека". Они требуют от правительства выполнять нормы конституции и не ограничивать их в праве выбора относительно прививки против коронавируса.
Организатором акции стало движение противника обязательной вакцинации Остапа Стахива "Права человека", которого 18 ноября суд во Львове отправил на два месяца под арест. Согласно версии следствия, его движение под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталось дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Участники митинга в Киеве также требуют его освобождения.
По последним данным, за все время диагноз COVID-19 в Украине подтвердили у 3 367 461 пациента. Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции составило 82 913. Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли порядка 10,2 млн из 41 млн жителей страны.
Фото: t.me/pavlovskynews