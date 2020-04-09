Миссия ВОЗ сделает предварительное заключение о ситуации с коронавирусом в Беларуси 11 апреля

Об этом заявил официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. По его словам, организация тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения.

- Раннее выявление возможных случаев, тестирование, госпитализация, отслеживание контактов и их изоляция - это ключевые рекомендации, которые позволяют предотвратить распространение и передачу инфекции. Благодаря этим мерам ситуацию удавалось сдерживать до конца марта. После мы начинаем наблюдать резкий рост новых случаев.

Батыр Бердыклычев считает, что в стране наступил следующий этап, когда выявляются признаки местной передачи вируса среди населения. Ранее рост заболевших в основном обуславливался завозными случаями.

- Такое изменение ситуации требует коррекции стратегии предпринимаемых мер. Когда настигнет пик и насколько будет большое количество пациентов в тяжелом состоянии - это зависит от того, какие меры принимаются сейчас.

Представитель ВОЗ отметил, что стоит рассмотреть некоторые меры социального дистанцирования. Это может быть перевод на дистанционное обучение, отмена массовых мероприятий или же тотальный карантин.

- Однако надо понимать, что карантинные меры не останавливают передачу вируса, а позволяют замедлить его распространение. Это дает возможность медицинским учреждениям подготовиться к наплыву пациентов. Более раннее введение мер социального дистанцирования может спасти жизни.

Батыр Бердыклычев отметил улучшения в части информирования населения о ситуации с коронавирусом. Но сообщений о количестве выявленных случаев, на его взгляд, уже недостаточно.

- Важно также информировать граждан о предпринимаемых мерах, объяснять, почему нужен или не нужен карантин. Тогда люди будут относится к рекомендациям более серьезно. Возможно, стоит вынести эти вопросы на более высокий, межведомственный, уровень.