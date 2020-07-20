Миссия СНГ приедет на выборы в Беларусь

Наблюдатели будут работать во всех регионах страны, сообщает ТАСС.

Миссия СНГ приедет в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами.

– Мы получили приглашение от МИД Беларуси, после чего разослали приглашения во все государства-участники СНГ с просьбой представить кандидатуры в состав миссии наблюдателей от СНГ, которая будет участвовать в наблюдении за выборами президента Беларуси. Она сейчас в процессе формирования, – отметила советник пресс-службы Исполкома Содружества Мария Гуцало.

Что касается кандидатуры руководителя миссии, то она будет выбрана в ближайший вторник на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества.

Как отметила Мария Гуцало, на этой неделе также должна состоятся первая официальная встреча руководства миссии с главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной.

– Наблюдатели от СНГ будут работать во всех регионах республики в избирательных комиссиях всех уровней, свое заявление по результатам наблюдения миссия сделает 10 августа, – подытожила советник пресс-службы Исполкома Содружества.