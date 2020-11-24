Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Ильяс Умаханов возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Мажилиса парламента Казахстана. Его кандидатура была согласована сегодня в Минске во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ, пишет БЕЛТА.
Фото: pixabay.com
Планируется, что миссия и ее штаб начнут работу в Казахстане с 21 декабря.
Основная задача миссии наблюдателей от СНГ – оценивать избирательную кампанию на ее соответствие национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов. Ее работа будет строиться в соответствии с законодательством Казахстана, документами, принятыми в рамках Содружества, и основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.
Парламентские выборы в Казахстане состоятся 10 января следующего года.
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Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в парламент Казахстана
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