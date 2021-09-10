"Мисс Беларусь" стала Дарья Гончаревич

Новенькую корону из белого золота с топазами и бриллиантами действующая "Мисс Беларусь" Мария Василевич надела на голову 18-летней минчанке Дарье Гончаревич. Вместе с украшением, изготовленным специально для конкурса ювелирным заводом «Кристалл», Даша получила также солидный денежный приз, автомобиль Geely, право представлять страну на конкурсе «Мисс мира» и цветы от Президента Александра Лукашенко. Несмотря на плотный рабочий график, Глава государства нашел время, чтобы лично оценить красочное шоу во Дворце спорта.



В финальную десятку вошли все те, кто изначально был в фаворе у журналистов и зрителей телеканала ОНТ. Кроме того, еще накануне стали известны имена обладательниц специальных титулов конкурса. Так, ленту «Мисс Дружба» (ее, напомним, выбирают сами финалистки путем тайного голосования) примерила Екатерина Лайбис. От партнера проекта, Минского автомобильного завода, ей достался новенький компьютер. Проанализировав тысячи отзывов и комментариев зрителей ОНТ, телеканал также выяснил, что одна из девушек оказалась настоящей любимицей публики. Это Анастасия Мачульская, которая получила специальный приз – плазменный телевизор. Звание «Мисс топ-модель» – у Дарьи Шибко, а самой фотогеничной барышней конкурса жюри признало минчанку Марию Чечко, которая стала «Мисс фото». «Вторая вице-мисс» – 19-летняя Александра Попок, а представительнице Бреста Юлии Иовлевой не хватило до победы всего чуть-чуть, она стала «Первой вице-мисс». К слову, вечерние платья, в которых все финалистки вышли в финале гала-шоу, теперь принадлежат только им – умопомрачительной красоты наряды стали подарком девушкам от Президента Беларуси.

Ну а самая красивая девушка страны живет в Минске. 18-летняя Дарья Гончаревич работает преподавателем дефиле в Национальной школе красоты. Параллельно работает моделью для известных белорусских брендов и пробует себя в дизайне одежды. О победе, признается, мечтала, но не думала, что все однажды сбудется, но уже не в мечтах, а наяву:

– Сегодня я хочу в первую очередь поблагодарить публику – за эмоции и настроение. За кулисами мы и правда чувствовали вашу поддержку, спасибо за нее. И пусть этот вечер станет для вас столь же запоминающимся, как и для меня. Это лучший день в моей жизни.

leonovich@sb.by