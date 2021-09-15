Мисс Беларусь Дарья Гончаревич: любить себя – это не значит говорить, что я классная

С победительницей конкурса «Мисс Беларусь – 2021» поговорили о звездной болезни, гамбургерах и женской дружбе

Буду хвастаться. Обычно мое рабочее утро среды (а это день сдачи номера в печать) выглядит так: тексты, правки, верстка… И снова верстка, правки, тексты… Запара, одним словом. Но на этот раз все было иначе. Красиво и элегантно. К нам в редакцию приехала «Мисс Беларусь – 2021» Дарья Гончаревич.





– Дарья, прекрасно выглядите.

– Спасибо большое!

– Наверное, самый банальный комплимент, который вам доводилось слышать?

– Неправда. Мне, как и любой девушке, нравится, когда говорят комплименты. И это нужно делать чаще. Не важно, кто она: Мисс Беларусь, соседка по лестничной площадке или коллега.

– А не вспомните ли комплимент, которы­й, возможно, удивил, разозлил, поста­вил в тупик?

– Сложно вспомнить. Вот, например, в детстве мне часто говорили: ты очень высокая. А я думала: хм, как это расценивать?

– А какой ваш рост?

– Около 180 сантиметров.

– Могу обращаться к Мисс Беларусь на ты?

– Конечно, без проблем. Если вам, ой тебе, так комфортно.

– А тебе комфортно?

– Сейчас меня окружает много людей. Иногда даже путаюсь: могу сказать сначала «ты», потом «вы». Приходится извиняться.

– Еще прошло не так много времени после победы в конкурсе, но, уверен, внимания достаточно – звонки, интервью, съемки… Не надоело?





– Да, я не была готова к тому, что в пятницу получу корону «Мисс Беларусь». Честно-честно. Это было неожиданно. Но я понимала, что если вдруг так случится, то интервью, съемки – это часть работы. Тем более, нас в течение месяца готовили к этому, постоянно рядом были камеры телеканала ОНТ… Пока это не докучает, я кайфую.

– Ты сказала, что не ожидала победы. А это не говорит о неуверенности в себе?

– Дело не в этом. Посмотри на других девочек – огромная конкуренция. Все участницы финала – очаровательны. Всегда спрашивала себя – Даша, а ты достойна? Ведь перед тобой такие талантливые красотки. У нас сложились дружеские отношения, ни о ком не могу сказать ничего плохого.

– Но у тебя было преимущество. Ты – модель, работаешь в Национальной школе красоты…

– Конечно. Но поверь, мы до последнего не понимали, кто станет Мисс Беларусь. Ставить на себя я не могла. Хотя по жизни довольно уверенная в себе. Мои друзья, знакомые это подтвердят.

– Мне кажется, ты очень скромная. Это не мешает?

– Это помогает. Скромность украшает, как бы банально ни звучало. Не припомню случая, когда бы она мне как-то по­мешала. Дома, с родными и близкими, я, конечно, другая. Но каждой ситуации – определенное поведение.

– В этом году, знаю, ты не успела зарегистрироваться на ЦТ по определенным причинам, поэтому не поступала в университет…

– Наверное, это к лучшему. Как бы я сейчас ходила на пары? В следующем году планирую подавать документы в университет культуры и искусств на режиссера.

– Ты приехала в редакцию на новенькой машине, которую получила в качестве приза?

– С удовольствием бы, но у меня еще нет прав. Уже началась подготовка к «Мисс Мира», поэтому нет времени пойти в автошколу. А я привыкла ко всему относиться ответственно.





– То есть ты ехала на метро?

– На такси, но на метро тоже езжу.

– Узнают, шушукаются?

– Не так часто. Когда мы с молодым человеком выезжали из гостиницы после финала, старались не обсуждать ничего… Но таксист узнал, хотя прошло всего пару часов.

– Так, может, и не нужно тебе водительское удостоверение? Пусть парень возит. Тем более к девушкам за рулем у нас до сих пор относятся скептически…

– Ага, Мисс Беларусь, еще начнет краситься за рулем… Я давно хотела водить машину. У мамы есть права, глядя на нее, я всегда знала, что и у меня они будут. Даже если бы я не выиграла машину, все равно бы получила водительское удостоверение. После «Мисс Мира» закрою этот гештальт.

– Не загадывай, может, приедешь с еще одной короной и времени снова не будет…

– Давай постучим по дереву.

– Ох, наверное, сейчас молодому человеку придется понервничать. Когда с тобой рядом красивая девушка – это одно. А тут – Мисс Беларусь. Много встреч, новые люди… Не боится?





– Ну об этом можно у него спросить. Точно знаю, что он за меня переживает. Например, чтобы не обрушилась волна хейта. Я очень эмоциональная и чувствительная, хотя и стараюсь не реагировать на глупые нападки недоброжелателей.

– А на это можно не реагировать?

– Всегда найдутся те, кто из зависти, а может, просто из вредности будет писать в социальных сетях гадости. Никогда не понимала, зачем это делать, зачем тратить время на написание «посланий» незнакомому человеку, тем более негативных. Зло разрушает.

– Даша, красивой быть легко?

– Все это субъективно. Многие не считают меня красивой. Легко ли? Конечно, нужно постоянно поддерживать себя в тонусе – посещать салоны красоты, косметологов. Девушки меня поймут, Коля. Но важнее оставаться внутренне красивым, душевным, добрым.

– Тебе всего 18, все только начинается, и тут бац – такой успех! Звездная болезнь не страшит?

– Нисколько. Я давно в моделинге, лет с 12. А с 14–15 начала работать. Мой круг общения не меняется в зависимости от статуса.

– У Мисс Беларусь много подруг?

– Не очень. Есть компания, с которой хорошо общаюсь. И пару девочек, финалисток конкурса «Мисс Беларусь», которые стали для меня важны. Но дружба проверяется временем. И женская тоже. Вижу скепсис в твоих глазах. Дружба между женщинами бывает. Я видела, что кто-то из девочек был расстроен, что не выиграл корону. И я их понимаю. Но ни о какой злости речи не идет. А некоторые искренне радовались за меня, я видела это по глазам.

– Что бы ты изменила в себе?

– Во внешности? Я против пластики, надеюсь, мне не придется прибегать к услугам хирургов. Я за естественную красоту, какой бы она ни была. Повторюсь, это все субъективно. Девушки, не слушайте никого. А что касается характера… Упертость. Если я так решила, то это сложно изменить. Но в то же время отдаю себе отчет в том, что любое мое решение – это сугубо моя ответственность.

– Про мужчин говорят: он должен воспитать сына, посадить дерево и построить дом. А если бы тебя попросили составить такие «правила» для девушек, какими бы они были?

– Девушка должна любить себя, нести в мир доброту, всегда улыбаться.

– А про детей не забыла?

– Конечно, если говорить об этом, то девушка должна создавать в доме уют. Она хранительница очага. Для меня семейные ценности очень важны.

– А что значит любить себя?

– Я поняла твой намек. Это не значит всем говорить, что я самая клас­сная. Следует вести здоровый образ жизни, не курить, не употреблять алкоголь, не есть все подряд. Заниматься спортом. Заботиться о себе надо.





– Хотел предложить торт, тогда не буду…

– Спасибо. Я себе иногда позволяю чуть-чуть вредностей. Ну если организм требует, нельзя отказывать. Могу и торт, могу и гамбургер съесть.

– Что тебя может обидеть?

– Раньше думала, что критика. Любая. Потому что стараюсь все делать на 100 процентов. То есть если встречаюсь с молодым человеком – то я лучшая девушка, если работаю – выкладываюсь по полной, если я друг – значит, самый-самый. Всегда максимально отдаю, чтобы получить что-то взамен. Сейчас же принимаю всерьез только какие-то замечания от близких – кроме них, меня никто хорошо не знает.

– Часто плачешь?

– Наверное, да. Но это не от грусти. Просто переживаю в последнее время много ярких эмоций, это сказывается.

– Давай представим, что из Дворца спорта ты уезжаешь без короны. Чем бы занималась в данный момент?

– Путешествовала бы по Турции, наслаждалась солнцем и морем.

– Даша, хочу селфи на память, когда еще встретимся.

– С тобой – не вопрос.





ДАРЬЯ ГОНЧАРЕВИЧ Родилась: 8 августа 2003 года в Минске Образование: гимназия № 17 Минска Семья: мама – Татьяна, папа – Дмитрий, сестра – Валерия (10 лет), молодой человек – Руслан Карьера: преподаватель дефиле у подростков в Национальной школе красоты, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2021» Вкусы: кино – комедии, музыка – от классики до русской популярной музыки, еда – суши, напиток – вода с лимоном, кофе

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