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Мисс Беларусь-2021 рассказала, почему не сможет представлять нашу страну на "Мисс Мира"

Победительница XII Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь – 2021" Дарья Гончаревич не сможет поехать на “Мисс Мира”, который в этом году пройдет в Пуэрто-Рико. О причинах главная красавица страны рассказала на своей личной странице в Instagram.


- Моя семья недавно столкнулась с СOVID-19. Сначала заболели родители… А буквально в начале ноября болезнь диагностировали у меня… Не люблю жаловаться, даже когда мне плохо, поэтому я не писала пост об этом раньше. Не буду вдаваться в подробности о том, как протекает болезнь. Скажу лишь то, что сейчас я и моя семья чувствуем себя гораздо лучше. К сожалению, вирус разрушил мои надежды и планы принять участие в «Мисс Мира-2021». Я очень переживаю из-за этого… Это была такая большая честь для меня представлять страну, была проделана большая командная работа и я бесконечно признательна за это, было ведь готово все… и я должна была улететь на конкурс 19 ноября! Однако я живу с надеждой и знаю, что впереди у меня еще много замечательных проектов, - написала Дарья в Instagram. 

18-летняя Мисс Беларусь добавила, что за время болезни всерьез осознала, насколько здоровье - ценный ресурс. Она призвала пользователей носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться. 

Дарья Гончаревич также поблагодарила всех за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления: 

- Ваши позитивные сообщения не дают мне хандрить, создают хорошее настроение и уверенность в том, что все будет хорошо! Будьте здоровы! Берегите себя!

Фото: instagram.com/dashagoncharevich
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