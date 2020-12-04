Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Мишустин: в ЕАЭС нужно обеспечить свободное и безопасное перемещение рабочей силы

Мишустин: в ЕАЭС нужно обеспечить свободное и безопасное перемещение рабочей силы

В ЕАЭС нужно обеспечить свободное и безопасное перемещение рабочей силы. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправсовета, которое проходит в режиме видеоконференции.


 Распространение коронавируса негативно отразилось на рынке труда. Сейчас важно стабилизировать ситуацию, работать над новыми инициативами, которые позволят обеспечить свободное и безопасное перемещение рабочей силы на всей территории союза. Эта цель остается для нас приоритетной даже в условиях карантинных ограничений.

По его словам, запущен и проходит тестовую эксплуатацию проект «Работа без границ», который дает возможность любому гражданину или работодателю найти вакансии или резюме соискателей во всех странах ЕАЭС. При необходимости такой сервис может стать составной частью информационной системы учета трудовой миграции.

 Кроме того, идет разработка мобильного приложения «Работа в ЕАЭС», которое позволит оказывать иностранным гражданам комплекс государственных услуг по трудоустройству на территории России. Если уважаемые партнеры выразят согласие, считаем полезным распространить такую идею на все государства союза – абсолютно транспарентно. Это даст возможность создать действительно безбарьерный, свободный рынок труда в наших странах, – отметил Михаил Мишустин.

Фото: РИА Новости
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Ситифермерство как будущее сельского хозяйства
Витебский эпидемиолог: в Витебской области появились предвестники, которые могут охарактеризовать ситуацию с COVID-19 как обнадеживающую
Евразийский межправсовет согласовал подходы к контролю за качеством продовольствия
Главный врач Витебской областной инфекционной больницы рассказала о ситуации с COVID-19 в области
Руководители госорганов в декабре проведут приемы граждан в регионах
В Волковысской ЦРБ открыли шестую в области ПЦР-лабораторию
В обновленном современном формате открылось почтовое отделение № 60 в Минске
Отказ лидеров от участия в соревнованиях во время пандемии открывает новые возможности для многих спортсменов
Катание на коньках, театр онлайн и уроки IT: топ-5 идей для классных выходных
Спираль обмана. Есть ли вакцина от вышедшей из-под контроля инфодемии?
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Невероятные трусы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19, выписаны 1647
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 31 декабря
Министр здравоохранения: выплата «ковидных» надбавок медикам производилась, производится и будет производиться
Герой Беларуси Павел Мариев о том, почему нужно быть патриотом своей страны и какие перспективы у отечественного машиностроения
Стрим «Волонтер года – 2020». Торжественная церемония награждения победителей
Премьер-министры ЕАЭС согласовали подходы по допуску товаров к госзакупкам
Очередное заседание Евразийского межправсовета пройдет в первом квартале 2021 года в Алматы
Жительница Добруша хранила дома партию спиртосодержащей жидкости, к ней нагрянула милиция
Назван идеальный завтрак для людей с диабетом
Актер Республиканского театра белорусской драматургии Андрей Добровольский сыграл одну из главных ролей в популярном сериале «Перевал Дятлова»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет карбалевича Елисея
В чем особенность артериальной гипертензии при эндокринных заболеваниях
В Барановичах мужчина украл у будущего тестя крупную сумму и потратил ее на игровые автоматы
Лукашенко: третий день подряд больше выписываем из больниц, чем туда поступает
Мясникович: проект стратегии евразийской интеграции до 2025 года будет вынесен на рассмотрение глав государств
Национальная библиотека запустила книжный челлендж
Музыкальный театр расскажет альтернативную историю Ромео и Джульетты
В ОСВОД напомнили о правилах безопасного поведения на льду
Международный договор ЕАЭС о взаимном признании профессиональной квалификации руководящего технического персонала в сфере строительства может быть подписан в 2022 году
В Жлобинском районе милиционеры нашли в поле на земле заблудившуюся бабушку
ВИДЕО. Постоянный представитель Беларуси при ООН мощно выступил в Совете по правам человека
мнение
Елена КОЗЛОВСКАЯ
Мудрость не машет кулаками
Первое золото чемпионата страны по футболу солигорский «Шахтер» завоевал в 2005 году. Что стало с игроками той команды?
В Минске легковая машина врезалась в мачту освещения
На поверхности водоемов Минска местами начал образовываться лед
Национальный исторический музей подготовил эксклюзивный шоу-проект к 125-летию кинематографа
Мясникович: странам ЕАЭС нужно активнее развивать товаропроводящие сети
Лукашенко на совещании по COVID-19: главное – сохранить жизнь человеку
Афериста из Витебска задержали в России: возбуждено два уголовных дела
Петровский: отключение от SWIFT нанесет сильнейший удар по белорусской радикальной оппозиции
В Беларуси более 70 тысяч человек болеют бронхиальной астмой
Шойгу: российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут в сентябре
Европейцы, переболевшие коронавирусом, смогут посетить Исландию без тестов и карантина
Кинолог и служебный пес МВД помогли минчанке найти пропавшего питомца
Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: ситуация непростая, но под контролем
Авторы
СКАНИРУЙТЕ