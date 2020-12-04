В ЕАЭС нужно обеспечить свободное и безопасное перемещение рабочей силы. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправсовета, которое проходит в режиме видеоконференции.
– Распространение коронавируса негативно отразилось на рынке труда. Сейчас важно стабилизировать ситуацию, работать над новыми инициативами, которые позволят обеспечить свободное и безопасное перемещение рабочей силы на всей территории союза. Эта цель остается для нас приоритетной даже в условиях карантинных ограничений.
По его словам, запущен и проходит тестовую эксплуатацию проект «Работа без границ», который дает возможность любому гражданину или работодателю найти вакансии или резюме соискателей во всех странах ЕАЭС. При необходимости такой сервис может стать составной частью информационной системы учета трудовой миграции.
– Кроме того, идет разработка мобильного приложения «Работа в ЕАЭС», которое позволит оказывать иностранным гражданам комплекс государственных услуг по трудоустройству на территории России. Если уважаемые партнеры выразят согласие, считаем полезным распространить такую идею на все государства союза – абсолютно транспарентно. Это даст возможность создать действительно безбарьерный, свободный рынок труда в наших странах, – отметил Михаил Мишустин.
Фото: РИА Новости
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Мишустин: в ЕАЭС нужно обеспечить свободное и безопасное перемещение рабочей силы
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