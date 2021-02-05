Благодаря слаженным действиям стран ЕАЭС удалось не допустить самого плохого сценария для экономик государств интеграционного объединения. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы.
– Прошедший год был непростым для всех стран пятерки. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран. Борьба с коронавирусом остается важным направлением совместной деятельности стран ЕАЭС. Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего союза. Мы готовы оказывать в этой сфере поддержку своим партнерам.
По его словам, необходимо принимать и другие меры, чтобы не давать инфекции распространяться.
Также Михаил Мишустин обратил внимание, что последствия коронавируса, которые повлекли замедление экономического роста, не единственные вызовы, с которыми сталкивается ЕАЭС.
– Казалось бы, последствия пандемии подорвали экономическую активность в большинстве стран мира и усугубили уже существующие проблемы. Но вместо того чтобы пересмотреть свои позиции и наладить сотрудничество для борьбы с последствиями пандемии, к сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах. Все это может привести к непредсказуемым и опасным последствиям. С каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны.
В связи с этим Михаил Мишустин подчеркнул, что приоритетом в ЕАЭС должно стать развитие промышленной кооперации и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень.
Фото: БЕЛТА
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Мишустин: странам ЕАЭС удалось не допустить самого плохого сценария для экономик
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