Странам ЕАЭС необходимо усилить поддержку совместных научных исследований и инноваций. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы. По его словам, речь идет в том числе о системе здравоохранения.
- В сфере здравоохранения надо с учетом опыта коронавируса усилить поддержку совместных инициатив и проектов в области научных исследований и внедрения инновационных решений. Тех, которые в первую очередь касаются профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний.
Говоря об образовании, Михаил Мишустин обратил внимание необходимости признания на всей территории ЕАЭС профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям.
- В сфере образования в Евразийском экономическом союзе предполагается создание единого информационного портала. Предстоит обеспечить признание на всей территории ЕАЭС профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям, а также ученых степеней и званий.
Также, по его словам, в приоритете — распространение умных и энергоэффективных технологий, внедрение принципов «зеленой экономики».
- Все это позволит стимулировать нучно-технические прорывы, сформировать на пространстве Союза территории инноваций. Считаем, что страны «пятерки» должны направить свои усилия по цифровизации национальных экономик.
Фото: БЕЛТА
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Мишустин: странам ЕАЭС необходимо усилить поддержку совместных научных исследований и инноваций
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