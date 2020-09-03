Об этом Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе встречи с Александром Лукашенко. Он поблагодарил его за встречу и передал наилучшие пожелания от Владимира Путина. Михаил Мишустин подчеркнул:
– Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Для нас Беларусь – родная страна. И дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и в наших сотнях тысяч, миллионах граждан, которые являются фактически одним народом, и вы об этом не раз говорили.
Премьер-министр России заверил, что находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой Романом Головченко, по всей повестке Союзного государства, ЕАЭС, а также возникающим вопросам идет активная работа.
– Сегодня мы приехали большой делегацией, с нами ключевые министры, вице-премьеры, для того, чтобы обсудить всю двустороннюю повестку дня. Хочу сказать, что по многим вопросам у нас прогресс. В том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались. В том числе чтобы убрать различные барьеры в торговле, культурном взаимодействии, по спорту мы также хотели бы поговорить.
Михаил Мишустин также добавил, что наша страна будет первой, которая получит российскую вакцину от коронавируса.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко первым испытает на себе вакцину от COVID-19.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
945
Мишустин: Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter