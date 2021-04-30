Необходимо усовершенствовать действующий договор о ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Казани.
Фото: БЕЛТА
– По ряду мероприятий уже удалось выйти на завершающий этап подготовки. До конца года планируется заключить соглашение о порядке обмена кредитными историями в рамках союза. Наши граждане и юридические лица получат возможность брать кредиты во всех государствах «пятерки».
Михаил Мишустин также отметил, что банки смогут проверять сведения о заемщиках.
– Также продолжится работа по созданию общей цифровой платформы. Мы будем делать все, чтобы выйти на устойчивый экономический рост.
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Мишустин: необходимо усовершенствовать действующий договор о ЕАЭС
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