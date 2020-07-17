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Мишель Обама будет вести подкаст на Spotify

Бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки Мишель Обама представит подкаст на Spotify. Об этом она сообщила в Twitter.

По словам Мишель Обамы, в подкасте будут обсуждаться темы, которые касаются важных отношений между людьми. Первый выпуск ожидается 29 июля, пишет ТАСС.



Бывшая первая леди обратила внимание, что собирается приглашать на программу, например, близких родственников, друзей и коллег. "Мы будем говорить об отношениях, которые позволяют нам быть самими собой,  – отметила она. – Мы будем обсуждать трудности, с которыми сталкиваются родители и супруги, об их радостях, о дружбе, которая помогает пережить самые трудные моменты".

Как отметила Обама, в числе тем для обсуждения – пандемия нового коронавируса и права темнокожих в США. "Надеюсь, что этот проект поможет нам найти ответы на те вопросы, которые всех тревожат", – отметила бывшая первая леди.

Мишель и ее мужу Бараку Обаме принадлежит продюсерская компания Higher Ground Productions, которая в 2019 году подписала соглашение с Spotify на запись подкастов. Бывшая первая леди в январе 2020 года получила музыкальную премию Grammy в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за ее изданные, в том числе на аудионосителях, мемуары под названием "Становление" (Becoming).
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