Мишель Обама будет вести подкаст на Spotify

По словам Мишель Обамы, в подкасте будут обсуждаться темы, которые касаются важных отношений между людьми. Первый выпуск ожидается 29 июля, пишет ТАСС.
I’m thrilled to announce a new project: The #MichelleObamaPodcast with @Spotify! It’s been a tough year and I hope this podcast can help us explore what we’re going through and spark new conversations with our loved ones. I can't wait for you all to listen on July 29! pic.twitter.com/89zecZXnrr— Michelle Obama (@MichelleObama) July 16, 2020
Бывшая первая леди обратила внимание, что собирается приглашать на программу, например, близких родственников, друзей и коллег. "Мы будем говорить об отношениях, которые позволяют нам быть самими собой, – отметила она. – Мы будем обсуждать трудности, с которыми сталкиваются родители и супруги, об их радостях, о дружбе, которая помогает пережить самые трудные моменты".
Как отметила Обама, в числе тем для обсуждения – пандемия нового коронавируса и права темнокожих в США. "Надеюсь, что этот проект поможет нам найти ответы на те вопросы, которые всех тревожат", – отметила бывшая первая леди.
Мишель и ее мужу Бараку Обаме принадлежит продюсерская компания Higher Ground Productions, которая в 2019 году подписала соглашение с Spotify на запись подкастов. Бывшая первая леди в январе 2020 года получила музыкальную премию Grammy в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за ее изданные, в том числе на аудионосителях, мемуары под названием "Становление" (Becoming).