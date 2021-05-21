Мирзиёев: взаимодействие с ЕАЭС – важнейшее направление политики Узбекистана

Такое заявление президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимал участие как руководитель страны-наблюдателя при организации. Шавкат Мирзиёев отметил:



– Несмотря на последствия пандемии, продолжается интенсивный диалог и тесное практическое сотрудничество, результаты которого служат авторитету и достижению целей нашей организации.



Президент Узбекистана сказал о ценности сотрудничества для его страны:



– Взаимодействие с Евразийским экономическом союзом для Узбекистана является одним из важнейших направлений проводимой политики. За короткий период участия в качестве наблюдателя нам удалось выстроить эффективные контакты с Евразийской экономической комиссией… Для Узбекистана важно обеспечить достижение конкретных, ощутимых результатов взаимодействия с ЕАЭС. Считаю необходимым последовательно развивать системное сотрудничество.