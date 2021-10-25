Мирзиёев набрал 80,1% голосов на выборах президента Узбекистана

Действующий глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на прошедших 24 октября очередных выборах президента страны, набрав 80,1% голосов избирателей, пишет ТАСС.
– По предварительным данным, на прошедшем голосовании победил Шавкат Мирзиёев, набравший 80,1% голосов избирателей <...> Явка избирателей на выборах составила 80,8% – уточнил во время пресс-конференции 25 октября глава ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.
Отмечается, что на пост главы государства претендовали пять кандидатов, в том числе действующий президент, выдвинутый самой многочисленной и влиятельной в республике Либерально-демократической партией.
Замглавы политсовета Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова, согласно предварительной информации ЦИК, набрала 6,6% голосов. Лидера Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишера Кодирова поддержали 5,5% избирателей. За главу Экологической партии Нарзулло Обломурадова проголосовали 4,1% человек, а за лидера Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Бахрома Абдухалимова – 3,4%.
Фото: РИА Новости